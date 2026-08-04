Κρήτη: Στην Εισαγγελία καταγγελία ότι θανάτωσαν και έψησαν «Κρι-Κρι»μέσα στο φαράγγι της Σαμαριάς – Σε εξέλιξη η έρευνα

Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης βρίσκεται μια ιδιαίτερα σοβαρή καταγγελία που αφορά τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς, μετά τις πληροφορίες ότι ένας κρητικός αίγαγρος (κρι-κρι) θανατώθηκε, ψήθηκε και καταναλώθηκε από άτομα που εργάζονταν στην περιοχή.

Η υπόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Χανίων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική διερεύνηση από τη Διεύθυνση Δασών Χανίων, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν τα καταγγελλόμενα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύουν τοπικά μέσα ενημέρωσης των Χανίων, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης που εκτελούνταν μέσα στο φαράγγι της Σαμαριάς.

Οι αρμόδιες δασικές αρχές εξετάζουν εάν εργαζόμενοι στα συνεργεία προχώρησαν στη θανάτωση του άγριου ζώου και στη συνέχεια άναψαν φωτιά για να το ψήσουν, γεγονός που, εφόσον επιβεβαιωθεί, συνιστά διπλή παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Η χρήση φωτιάς μέσα στον Εθνικό Δρυμό θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, καθώς αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε μία από τις σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, η θανάτωση του κρητικού αίγαγρου απαγορεύεται αυστηρά, καθώς πρόκειται για είδος που προστατεύεται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Οι αρχές συλλέγουν καταθέσεις και εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως η βασιμότητα της καταγγελίας. Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ αναμένονται τα πορίσματα της Διεύθυνσης Δασών Χανίων, τα οποία θα κρίνουν εάν θα προκύψουν ποινικές ευθύνες.

Ο κρητικός αίγαγρος, ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα της άγριας Κρήτης

Ο κρητικός αίγαγρος (Capra aegagrus cretica), γνωστός σε όλους ως κρι-κρι, αποτελεί ένα από τα πλέον εμβληματικά ζώα της ελληνικής πανίδας.

Ζει κυρίως στα Λευκά Όρη και στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς, ενώ μικρότεροι πληθυσμοί υπάρχουν στα νησιά Θεοδωρού, Ντια ία και Αγίους Πάντες, όπου μεταφέρθηκε για την προστασία του.

Πρόκειται για είδος που θεωρείται απειλούμενο και προστατεύεται αυστηρά από την ελληνική νομοθεσία, τη Σύμβαση της Βέρνης και την ευρωπαϊκή οδηγία για τους οικοτόπους.

Η λαθροθηρία, η ανθρώπινη όχληση και η διασταύρωση με οικόσιτες κατσίκες αποτελούν τις σημαντικότερες απειλές για τη διατήρηση του πληθυσμού του.

Πέρα από τη βιολογική του αξία, ο κρητικός αίγαγρος αποτελεί δείκτη της υγείας του φυσικού περιβάλλοντος της Κρήτης, καθώς η παρουσία του συνδέεται με την ισορροπία των ορεινών οικοσυστημάτων του νησιού.

Πώς ο κρητικός αίγαγρος πήρε το όνομα «κρι-κρι»

Αν και σήμερα η ονομασία «κρι-κρι» είναι γνωστή και καθιερωμένη σε όλη την Ελλάδα, στην Κρήτη ο κρητικός αίγαγρος ήταν παραδοσιακά γνωστός ως «αγρίμι», ενώ το θηλυκό ονομαζόταν «σανάδα».

Το 1950, ο ορειβάτης Ευτύχης Πρωτοπαπαδάκης αιχμαλώτισε έναν νεαρό κρητικό αίγαγρο στα Λευκά Όρη.

Οι κάτοικοι του Επανοχωρίου Χανίων αποφάσισαν να τον προσφέρουν ως δώρο στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Harry Truman, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για το Δόγμα Τρούμαν και το Σχέδιο Μάρσαλ.

Ο Πρωτοπαπαδάκης ταξίδεψε ο ίδιος στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παραδώσει το ζώο.

Επειδή δεν μπορούσε να φιλοξενηθεί στον Λευκό Οίκο, μεταφέρθηκε τελικά στον ζωολογικό κήπο της Ουάσιγκτον, όπου έγινε γνωστός στο αμερικανικό κοινό με το όνομα «Kri-Kri».

Για την ακριβή προέλευση του ονόματος υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές (όπως η θεωρία του "Cretan Creature" (Κρητικό πλάσμα) ή ότι προήλθε από τον τρόπο που το αποκαλούσε ο συνοδός του), χωρίς να υπάρχει απόλυτη συμφωνία όσο αφορά το ποιος το αποκάλεσε έτσι πρώτος.

Με τα χρόνια πάντως, η ονομασία αυτή επικράτησε διεθνώς και επέστρεψε στην Ελλάδα, ταυτιζόμενη με το εμβληματικό αγρίμι της Κρήτης.



Πηγή: skai.gr

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