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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο σημειώνουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Οι επενδυτές επικεντρώνονται στις ανακοινώσεις εταιρικών οικονομικών αποτελεσμάτων και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή - Οι μετοχές ενέργειας ενισχύθηκαν 0,1%

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Άνοδος χρηματιστηρίου

Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών σήμερα με τους επενδυτές να επικεντρώνονται στις ανακοινώσεις εταιρικών οικονομικών αποτελεσμάτων και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,6% στις 656,27 μονάδες στις 10:10 ώρα Ελλάδας.

Οι μετοχές ενέργειας ενισχύθηκαν κατά 0,1% ενώ ο κλάδος των εταιριών ταξιδίων και αναψυχής σημείωσε πτώση 0,4%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια μετοχές
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