Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο σημειώνουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών σήμερα με τους επενδυτές να επικεντρώνονται στις ανακοινώσεις εταιρικών οικονομικών αποτελεσμάτων και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,6% στις 656,27 μονάδες στις 10:10 ώρα Ελλάδας.
Οι μετοχές ενέργειας ενισχύθηκαν κατά 0,1% ενώ ο κλάδος των εταιριών ταξιδίων και αναψυχής σημείωσε πτώση 0,4%.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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