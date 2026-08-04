Τραγωδία στην Κριμαία: Ρώσος στρατιωτικός σκότωσε συνάδελφό του και 3 πολίτες

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν όταν Ρώσος στρατιωτικός άνοιξε πυρ σε χωριό κοντά στην Σεβαστούπολη, πόλη στην υπό ρωσικό έλεγχο Κριμαία στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Χμελνίτσκε, όπου, σύμφωνα με τον διορισμένο από τη Μόσχα κυβερνήτη της Σεβαστούπολης, Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ, ο στρατιώτης πυροβόλησε αρχικά εναντίον συναδέλφων του.

Από τους πρώτους πυροβολισμούς ένας στρατιωτικός σκοτώθηκε και ένας ακόμη τραυματίστηκε. Στη συνέχεια, ο δράστης φέρεται να τραυμάτισε άλλους τρεις ανθρώπους και να σκότωσε τρεις κατοίκους της περιοχής: δύο άνδρες, ηλικίας 71 και 59 ετών, καθώς και μία 64χρονη γυναίκα.

«Μια τραγωδία στην Σεβαστούπολη (...) Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας στρατιωτικός άνοιξε πυρ κατά των συναδέλφων του, σκοτώνοντας έναν, προτού επιτεθεί σε πολίτες και σκοτώσει τρεις από αυτούς», σημείωσε ο Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ, ο κυβερνήτης, σε ανάρτησή του στο Telegram.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο ένοπλος συνελήφθη, ενώ οι τραυματίες νοσηλεύονται και λαμβάνουν ιατρική φροντίδα.

Οι ερευνητικές και εγκληματολογικές αρχές βρίσκονται στο σημείο, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια ή τα κίνητρα της επίθεσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Κριμαία, την οποία η Ρωσία ελέγχει από το 2014, μετά την προσάρτησή της, μια ενέργεια που η Ουκρανία και η πλειονότητα της διεθνούς κοινότητας δεν αναγνωρίζουν ως νόμιμη.



Πηγή: skai.gr

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