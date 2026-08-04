Γιατί ενώ οι φοιτητές Πληροφορικής μειώνονται, τα μαθήματα τεχνητής νοημοσύνης εκτοξεύονται

Χωρίς κανένα υπόβαθρο στον προγραμματισμό, η Φέιθ Μαέμπα, φοιτήτρια Ψυχολογίας, ήταν αρχικά διστακτική όταν η μητέρα της τής πρότεινε να παρακολουθήσει μαθήματα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ωστόσο, η τεταρτοετής φοιτήτρια του Virginia Commonwealth University άρχισε να βλέπει το θέμα διαφορετικά, καθώς αναζητούσε μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ψυχολογία που εξετάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά στον χώρο εργασίας, ο οποίος μετασχηματίζεται ραγδαία από τη μηχανική μάθηση. Σήμερα, η 21χρονη ακολουθεί παράλληλη ειδίκευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Μου δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και με βοηθά να ξεχωρίζω» δήλωσε.

Οι προσλήψεις για προγραμματιστές χαμηλότερου επιπέδου έχουν επιβραδυνθεί, σημειώνει το AP, καθώς μεγάλο μέρος αυτής της δουλειάς γίνεται πλέον από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ενώ οι εγγραφές σε πανεπιστημιακά προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Υπολογιστών μειώνονται. Παρ' όλα αυτά, σε πανεπιστημιουπόλεις σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, πολλοί καθηγητές διαπιστώνουν ότι εργάζονται περισσότερο από ποτέ, διδάσκοντας τεχνητή νοημοσύνη σε φοιτητές από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων.

Τα πανεπιστήμια ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των φοιτητών, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι νέοι απόφοιτοι - ανεξάρτητα από το αντικείμενο σπουδών τους - καλούνται πλέον να αποδείξουν τις γνώσεις τους στην τεχνητή νοημοσύνη απέναντι σε πιθανούς εργοδότες.

«Πρέπει να την καταστήσουμε προσβάσιμη σε όλους» δήλωσε ο Πίτερ Στόουν, πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Όστιν, ο οποίος ανέπτυξε πρόσφατα ένα εισαγωγικό μάθημα βασικών γνώσεων τεχνητής νοημοσύνης για φοιτητές εκτός της Πληροφορικής.

«Όπως όλοι χρειάζονται ένα βασικό επίπεδο γνώσεων στα μαθηματικά, στην ανάγνωση και στη γραφή, έτσι πιστεύω ότι όλοι χρειάζονται και έναν βασικό βαθμό γνώσης στην τεχνητή νοημοσύνη» ανέφερε.

Πανεπιστήμια δημιουργούν προγράμματα παράλληλης ειδίκευσης Τεχνητής Νοημοσύνης που απευθύνονται σε φοιτητές εκτός της Πληροφορικής. Το Purdue University καθιέρωσε νέο προαπαιτούμενο για την αποφοίτηση σχετικό με την τεχνητή νοημοσύνη. Στα μαθήματα ακαδημαϊκής γραφής του πρώτου έτους, το Πανεπιστήμιο Harvard διδάσκει στους φοιτητές πώς λειτουργούν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs), ενώ εξετάζει ζητήματα όπως τα πνευματικά δικαιώματα και η παραπληροφόρηση. Παράλληλα, το Ohio State University απαιτεί από τους φοιτητές να αποκτήσουν βασική επάρκεια στην ΤΝ μέσω πρακτικών εργαστηρίων. Την ίδια στιγμή, αυξάνονται διαρκώς τόσο τα προπτυχιακά όσο και τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με αποκλειστικό αντικείμενο την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι καθηγητές Πληροφορικής στρέφονται στη διδασκαλία φοιτητών άλλων ειδικοτήτων

Στο Northwestern University, οι φοιτητές εκτός Πληροφορικής ενδιαφέρονταν να παρακολουθήσουν μαθήματα του τμήματος ακόμη και πριν από την εμφάνιση του ChatGPT το 2022, όμως συχνά δεν υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις, εξηγεί ο πρόεδρος του τμήματος, Σαμίρ Κούλερ. Αυτό συνέβαινε επειδή η Πληροφορική, που τότε θεωρούνταν σχεδόν εγγύηση για μια υψηλά αμειβόμενη καριέρα, γνώριζε εκρηκτική ανάπτυξη.

Τα τελευταία χρόνια όμως, ο αριθμός των πρωτοετών φοιτητών που επιλέγουν την Πληροφορική έχει αρχίσει να μειώνεται. Έτσι, το διδακτικό προσωπικό του Northwestern, το οποίο είχε διπλασιαστεί για να καλύψει τη ζήτηση, διδάσκει πλέον περισσότερους φοιτητές από άλλα γνωστικά αντικείμενα. Το πανεπιστήμιο, που ήδη διαθέτει ένα ιδιαίτερα δημοφιλές παράλληλο πρόγραμμα σπουδών AI, προσθέτει τώρα και πλήρες προπτυχιακό πρόγραμμα στην τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, απλοποιεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής ώστε να είναι ευκολότερη η παρακολούθηση μαθημάτων ΤΝ και μηχανικής μάθησης από φοιτητές άλλων σχολών.

Μεταξύ των υπόλοιπων αλλαγών στο πανεπιστήμιο, η Σχολή Μουσικής Bienen προσφέρει πλέον πιστοποιητικό σπουδών στη μουσική και την τεχνητή νοημοσύνη.

Σε εθνικό επίπεδο, οι εγγραφές στα τμήματα Πληροφορικής και Επιστήμης Υπολογιστών συνέχισαν να μειώνονται και την άνοιξη, καταγράφοντας πτώση άνω του 8% στα τετραετή ιδρύματα σε σχέση με την άνοιξη του 2025, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του National Student Clearinghouse Research Center. Η μείωση αυτή συνέπεσε με την πτώση των αγγελιών εργασίας για προγραμματιστές λογισμικού.

Αντίθετα, το ενδιαφέρον για την απόκτηση έστω και βασικών γνώσεων Πληροφορικής - και ιδιαίτερα για τον προγραμματισμό με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης - έχει εκτοξευθεί μεταξύ φοιτητών πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων. Οι φοιτητές μουσικής, για παράδειγμα, ανακαλύπτουν εργαλεία που μπορούν εύκολα να κάνουν δουλειές, όπως η επεξεργασία ή η δημιουργία ρυθμικών κομματιών.

Στο Eastern Mennonite University, στη Βιρτζίνια, ο επίκουρος καθηγητής μουσικής Μπέντζαμιν Γκερέρο θα συνδιδάξει την επόμενη χρονιά ένα μάθημα μαζί με καθηγητή Πληροφορικής. Φοιτητές μουσικής, καλών τεχνών, θεάτρου και ψηφιακών μέσων θα εκπαιδεύονται μαζί με φοιτητές μαθηματικών, Πληροφορικής και ηλεκτρολόγους μηχανικούς. Στόχος είναι να δημιουργηθούν επαγγελματίες που θα μπορούν να εργάζονται στη διασταύρωση τέχνης και τεχνολογίας.

Ακόμη και πριν από τη σημερινή έκρηξη ενδιαφέροντος, οι φοιτητές των θετικών επιστημών, όπως φυσικοί και βιολόγοι, παρακολουθούσαν συχνά μαθήματα Πληροφορικής για να μάθουν προγραμματισμό απαραίτητο στην ανάλυση μεγάλων δεδομένων. Ωστόσο, η καμπύλη εκμάθησης ήταν ιδιαίτερα απότομη μέχρι την εμφάνιση των νέων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, επισημαίνει ο Μουρτάζα Άλι, υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον.

Παρ' όλα αυτά, όπως τονίζει, η τεχνητή νοημοσύνη προκαλεί και έντονη ανησυχία. Ο φόβος είναι ότι, ακόμη κι αν χρησιμοποιείται μόνο για τη δημιουργία κώδικα, θα αναλάβει τόσο μεγάλο μέρος της διαδικασίας ώστε τελικά κάποιοι απόφοιτοι δεν θα κατανοούν πλέον τις θεμελιώδεις έννοιες του αντικειμένου τους.

Η ΑΙ επιταχύνει τις αλλαγές στα πανεπιστημιακά προγράμματα

Παρά τις ανησυχίες αυτές, ο ρυθμός των αλλαγών είναι εντυπωσιακός για έναν χώρο που φημίζεται ότι κινείται αργά, σημειώνει ο Πολ ΛεΜπλαν, επισκέπτης ερευνητής στη Σχολή Εκπαίδευσης του Harvard, ο οποίος μελετά τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στην ανώτατη εκπαίδευση.

«Είναι αδύνατο να συμβαδίζεις πλήρως με την τεχνολογία, αλλά αυτό ισχύει σήμερα για κάθε οργανισμό στον κόσμο», δήλωσε ο ΛεΜπλαν, πρώην πρόεδρος του Southern New Hampshire University, ενός από τους σημαντικότερους φορείς διαδικτυακής εκπαίδευσης.

Τα κοινοτικά κολέγια, που μπορούν να προσφέρουν μη πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών, κινούνται ακόμη ταχύτερα, επειδή η διαδικασία έγκρισης είναι πολύ πιο απλή. Ένα τέτοιο ίδρυμα στα προάστια του Κάνσας Σίτι προσέφερε πρόσφατα μάθημα «vibe coding», διδάσκοντας ανθρώπους χωρίς τεχνικό υπόβαθρο να δημιουργούν λειτουργικό λογισμικό.

«Αυτό που κάνει η τεχνητή νοημοσύνη είναι να μειώνει την απόσταση ανάμεσα σε έναν απόλυτο αρχάριο και έναν ειδικό» δήλωσε ο υπεύθυνος προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης και διά βίου μάθησης στο Johnson County Community College. Το κολέγιο προσφέρει επίσης πιστοποιητικό στην ΤΝ και σχεδιάζει εξειδικευμένα προγράμματα για συγκεκριμένα επαγγέλματα, όπως οι ανθρώπινοι πόροι και οι ιατρικές ειδικότητες.

Οι καθηγητές καλούνται να προετοιμάσουν φοιτητές με εντελώς διαφορετικούς επαγγελματικούς στόχους. Η Αλθέα Πάπας, φοιτήτρια στο VCU, δηλώνει ότι δεν ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει την ΤΝ αποκλειστικά επαγγελματικά, αλλά για να διερευνήσει φιλοσοφικά ερωτήματα. «Τι συμβαίνει όταν δημιουργούμε πραγματική ζωή ή πώς μπορούμε καν να κάνουμε αυτή τη διάκριση;» αναρωτιέται η φοιτήτρια μουσικής σύνθεσης, η οποία ξεκινά το δεύτερο έτος των σπουδών της.

Από την άλλη πλευρά, αυτό που συναρπάζει τη Μακένζι Στόβαλ, η οποία φιλοδοξεί να γίνει νευρολόγος, είναι η ιδέα ότι η τεχνητή νοημοσύνη προσπαθεί να μιμηθεί τον ανθρώπινο εγκέφαλο, ένα όργανο του οποίου η λειτουργία εξακολουθεί να αφήνει άφωνους ακόμη και τους ερευνητές.

«Αν σκοπός μου είναι να βοηθήσω τον ανθρώπινο εγκέφαλο να λειτουργεί όσο καλύτερα γίνεται», λέει η 20χρονη φοιτήτρια Βιολογίας του VCU, «τότε γιατί να μη μελετήσω και την τεχνητή νοημοσύνη;».

Πηγή: skai.gr

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