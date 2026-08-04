Σαουδική Αραβία: Αύξηση κερδών κατά 44% για την Aramco παρά τον πόλεμο

Ο κολοσσιαίος σαουδαραβικός πετρελαϊκός όμιλος Aramco ανακοίνωσε την Τρίτη, αύξηση των καθαρών κερδών του κατά 44% το δεύτερο τρίμηνο σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, χάρη στην άνοδο των τιμών του αργού λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η Aramco, η οποία βρίσκεται μεταξύ των εταιρειών με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στον κόσμο και αποτελεί πυλώνα της σαουδαραβικής οικονομίας, ανακοίνωσε ότι το καθαρό κέρδος της έφθασε τα 122,6 δισ. σαουδαραβικά ριάλ (32,7 δισ. δολ.) το δεύτερο τρίμηνο του 2026, έναντι 85 δισ. ριάλ (22,67 δισ. δολ.) κατά την ίδια περίοδο του 2025.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Aramco, Αμίν Χ. Νάσερ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία «δεν έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στις δυνατότητές μας».

Πηγή: skai.gr

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