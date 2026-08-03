Νεκρός σε δύσβατη περιοχή στα Χιντέικα της Κάντιας του Δήμου Ναυπλιέων εντοπίστηκε ο 58χρονος άνδρας που είχε εξαφανιστεί από το βράδυ της Παρασκευής (24/7).

Σύμφωνα με το argolida24, η σορός βρέθηκε σε μεγάλη απόσταση από το σημείο όπου είχε εντοπιστεί τις προηγούμενες ημέρες το όχημα του 58χρονου ψυχολόγου. Ο εντοπισμός του, έγινε έπειτα από συντονισμένες έρευνες των αστυνομικών της Ασφάλειας Ναυπλίου, οι οποίες συνεχίζονταν από την ημέρα της δήλωσης της εξαφάνισής του.

Η σορός η οποία εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη, μεταφέρθηκε για νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και ο χρόνος θανάτου, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 58χρονος.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στο πλαίσιο της προανάκρισης έχουν συλληφθεί δύο αλλοδαποί, Ινδικής καταγωγής.

Η πολυήμερη αγωνία της οικογένειας και των οικείων του έληξε με τον πιο οδυνηρό τρόπο, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και οι επίσημες ανακοινώσεις των διωκτικών αρχών, οι οποίες αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.