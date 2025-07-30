Έντονη σεισμική δραστηριότητα στη Γουατεμάλα

Ισχυρές σεισμικές δονήσεις έπληξαν τη Γουατεμάλα.

Tο Iνστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), κατέγραψε έντονη σεισμική δραστηριότητα. Ένας πρώτος σεισμός στις 21:21 UTC, μεγέθους 5,6 Ρίχτερ, καταγράφηκε με επίκεντρο 3 χλμ. δυτικά-βορειοδυτικά του Χερέθ της Γουατεμάλας, σε βάθος 7,8 χλμ. Ένας δεύτερος σεισμός, με μέγεθος 5,3 Ρίχτερ, ακολούθησε λίγο αργότερα. Tο επίκεντρο εντοπίζεται στα 6 χιλιόμετρα δυτικά του Ελ Αντελάντο, στη νοτιοανατολική Γουατεμάλα. Το εστιακό βάθος είναι στα 10 χιλιόμετρα.

CCTV captures the shaking from the M5.6 earthquake that hit Guatemala a short while ago...pic.twitter.com/4VUZgd9dGr — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 29, 2025

Ο Εθνικός Συντονιστής για τη Μείωση Καταστροφών (CONRED) επιβεβαίωσε μέγεθος 5,8 Ρίχτερ για τον κύριο σεισμό, προκαλώντας προληπτικές εκκενώσεις σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή σημαντικές ζημιές σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις, αλλά οι αρχές διεξάγουν εκτιμήσεις ζημιών στις πληγείσες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των νομών Εσκουίντλα και Σακατεπέκες. Οι δονήσεις έγιναν επίσης αισθητές στο Ελ Σαλβαδόρ, χωρίς να αναφερθούν σημαντικές επιπτώσεις.

Η Γουατεμάλα θρηνεί ακόμη για τα θύματα των φονικών σεισμών που σημειώθηκαν περίπου ενάμιση μήνα πριν, την Τρίτη 10 Ιουνίου 2025, που κυμαίνονταν από τους 4,8 ως τους 5,7 βαθμούς, με επίκεντρα στις κοινότητες Αματιτλάν και Αλοτενάνγκο, κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας της κεντρικής Αμερικής. Τέσσερεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ ανυπολόγιστες ήταν οι ζημιές που προκλήθηκαν από τις σχεδόν 200 σεισμικές δονήσεις που καταγράφηκαν, σύμφωνα με το ινστιτούτο σεισμολογίας της χώρας.

Πηγή: skai.gr

