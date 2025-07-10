Τεσσερις οι νεκροί από τους σεισμούς στη Γουατεμάλα

Ο απολογισμός της σειράς σεισμών που έπληξαν τη Γουατεμάλα προχθές Τρίτη έγινε βαρύτερος, φθάνοντας τους τέσσερις νεκρούς χθες Τετάρτη, μετά τον εντοπισμό του πτώματος εφήβου, ο οποίος θάφτηκε εξαιτίας κατολίσθησης.

Οι πιο ισχυροί σεισμοί, το απόγευμα της Τρίτης (τοπική ώρα), κυμαίνονταν από τους 4,8 ως τους 5,7 βαθμούς, με τα επίκεντρα στις κοινότητες Αματιτλάν και Αλοτενάνγκο, κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας της κεντρικής Αμερικής, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS).

Dozens of earthquakes and aftershocks struck Guatemala yesterday, killing two people when falling rocks crushed their vehicle. pic.twitter.com/0hfEDzgD1G — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 9, 2025

Σύμφωνα με την υπηρεσία συντονισμού για την αντιμετώπιση καταστροφών CONRED, ο απολογισμός των θυμάτων αυξήθηκε μετά την εύρεση του πτώματος έφηβου στη Σάντα Μαρία δε Χεσούς (νοτιοδυτικά), την περιοχή που επλήγη σκληρότερα από τη σεισμική δραστηριότητα.

Μερικές ώρες νωρίτερα, ο πρόεδρος Μπερνάρντο Αρέβαλο ανακοίνωνε μέσω X απολογισμό που έκανε λόγο για τρεις νεκρούς — δυο άνδρες το όχημα στο οποίο επέβαιναν καταπλακώθηκε από βράχους, καθώς και γυναίκα που σκοτώθηκε εξαιτίας κατάρρευσης κτιρίου στο χωριό της.

Στον νεότερο απολογισμό της, η CONRED ανέφερε επιπλέον πως υπάρχουν εκατοντάδες σεισμοπαθείς, δεδομένου ότι δεκάδες σπίτια υπέστησαν ζημιές, όπως και δρόμοι και γέφυρα.

Ο κ. Αρέβαλο ανέστειλε τη λειτουργία των σχολείων και κήρυξε αργία την Τετάρτη στους τρεις νομούς που επλήγησαν περισσότερο, αυτόν της πρωτεύουσας (κεντρικά), τον Εσκουίντλα (νότια) και τον Σακατεπέκες (νοτιοδυτικά).

Μετά τον πρώτο σεισμό, ο οποίος καταγράφτηκε περί τις 15:00 (τοπική ώρα· τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη ώρα Ελλάδας), ακολούθησαν άλλοι σχεδόν 200, ανάμεσά τους κάπου είκοσι που έγιναν αισθητοί από τον πληθυσμό, σύμφωνα με το ινστιτούτο σεισμολογίας της χώρας.

Εκατοντάδες άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα στους δρόμους, σε ανοικτούς χώρους και σε πάρκα, εξαιτίας του φόβου πως θα σημειώνονταν ισχυροί μετασεισμοί.

Η Κάρμεν Καρίγιο, 49 ετών, αναγκάστηκε να κοιμηθεί έξω, μαζί με την οικογένειά της, στην Παλίν, περίπου 35 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα, την πόλη της Γουατεμάλας. Οι σεισμοί της προηγουμένης ήταν «πολύ ισχυροί», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Στη Σάντα Μαρία δε Χεσούς, το 50% των κατοικιών υπέστη ζημιές, ανάμεσά τους και ιστορικά, διατηρητέα κτίρια, σύμφωνα με τον δήμαρχο Μάριο Πέρες. Η πόλη του δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ έχει σχεδόν αποκλειστεί από τον κόσμο, λόγω κατολισθήσεων σε δρόμους, πρόσθεσε.

Por los daños severos y lesionados puede ser catalogado lis tres fuertes sismos y 8 replicas como terremoto en Guatemala pic.twitter.com/BDaMefqPbk — Rony VÉLIZ 🇬🇹🚒 (@ronyveliz692) July 8, 2025

Ο πρόεδρος Αρέβαλο πήγε στην πόλη αυτή, με κατά πλειονότητα αυτόχθονα πληθυσμό, με ελικόπτερο, για να δει με τα μάτια του τις ζημιές. «Να ξέρετε πως δουλεύουμε ασταμάτητα για την ασφάλεια όλου του πληθυσμού», τόνισε μέσω X, εκφράζοντας τα «πιο βαθιά συλλυπητήριά (του) στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους».

Η κεντρική Αμερική είναι περιοχή με υψηλή σεισμικότητα, καθώς στο υπέδαφος τέμνονται οι τεκτονικές πλάκες της Καραϊβικής και των Κόκος κι υπάρχουν αρκετά γεωλογικά ρήγματα.

