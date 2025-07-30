Σύνοδος για τον πόλεμο στο Σουδάν, με τη συμμετοχή των κυβερνήσεων των ΗΠΑ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Αιγύπτου αναβλήθηκε χθες Τρίτη εξαιτίας διαφωνίας για το περιεχόμενο του τελικού ανακοινωθέντος, ενημέρωσαν διπλωματικές πηγές το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η σύνοδος, που προβλεπόταν να διεξαχθεί αυτή την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, ακυρώθηκε εξαιτίας «ανεπίλυτης διαφωνίας», εξήγησε η μια από τις πηγές αυτές στο AFP, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Οι ΗΠΑ διένειμαν προσχέδιο (κειμένου) που δέχονταν όλοι, συμπεριλαμβανομένων των ΗΑΕ, όμως η Αίγυπτος δεν συμφωνούσε με εδάφιο το οποίο ανέφερε ότι η περίοδος μετάβασης δεν πρέπει να ελεγχθεί από κανένα από τα εμπόλεμα μέρη», δήλωσε έτερη πηγή, ενήμερη για όσα διαμείφθηκαν.

«Τα ΗΑΕ εισηγήθηκαν τροποποίηση της τελευταίας στιγμής για να αποκλειστεί η παρουσία του στρατού και των ΔΤΥ από οποιαδήποτε μελλοντική διαδικασία μετάβασης», πρόσθεσε η μια από τις πηγές που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, χαρακτηρίζοντας την προσθήκη αυτή «εντελώς απαράδεκτη».

Στον πόλεμο που ξέσπασε στην τρίτη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα της Αφρικής τη 15η Απριλίου 2023 αναμετρώνται ο αρχηγός του τακτικού στρατού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, de facto ηγέτης της χώρας μετά το πραξικόπημα του 2021, και το μέχρι τότε δεξί του χέρι, ο στρατηγός Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, επικεφαλής των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ). Η ένοπλη σύρραξη προκάλεσε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους, ξερίζωσε από τον τόπο τους πάνω από 14 εκατομμύρια πολίτες και δημιούργησε αυτήν που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει τη «χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο» σήμερα.

