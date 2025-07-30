Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS) ανακοίνωσε πως σημειώθηκε σεισμός 8 βαθμών κοντά στις ακτές της Άπω Ανατολής της Ρωσίας, στον Ειρηνικό Ωκεανό, προειδοποιώντας ότι υπάρχει κίνδυνος να εκδηλωθεί τσουνάμι.

Notable quake, preliminary info: M 8.0 - 136 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia https://t.co/pecsU8xcSy July 29, 2025

Σε νεότερη ενημέρωσή του, το ινστιτούτο ανακοίνωσε ότι ο σεισμός κοντά στη Ρωσία ήταν 8,7 και όχι 8,0, ενώ κατά την πιο πρόσφατη εκτίμησή του ανέφερε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 8,8 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ.

Κύματα ύψους 3 μέτρων πάνω από το επίπεδο της παλίρροιας είναι πιθανό να προκληθούν κατά μήκος ορισμένων ακτών του Ειρηνικού, σημείωσε το USGS. Προειδοποιήσεις για τσουνάμι εκδόθηκαν και από τις ιαπωνικές και τις ρωσικές αρχές.

Η σεισμική δόνηση 8,7 βαθμών σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά των ρωσικών ακτών στη χερσόνησο Καμτσάτκα σήμερα, περί τις 02:35 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση που δημοσιοποίησε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Κατά τα δεδομένα του ινστιτούτου, ο σεισμός έγινε σε βάθος 19,3 χιλιομέτρων περίπου 136 χιλιόμετρα από την πόλη Πετροπαβλόφσκ Καμτσάτσκι, την πρωτεύουσα της περιφέρειας Καμτσάτκα.

Whoahhhhh! Videos showing the shaking from the M8.7 earthquake that hit off the coast of Kamchatka, Russia 😱👀😱 pic.twitter.com/Q5dYAstWil — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 30, 2025

Τραυματισμοί στην Καμτσάτκα

Αναφέρθηκαν τραυματισμοί στη χερσόνησο Καμτσάτκα, ανάμεσά τους άνδρας που πήδηξε από παράθυρο επειδή καταλήφθηκε από πανικό και γυναίκα σε περιφερειακό αεροδρόμιο, πάντως κανένας από τους τραυματίες δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο τον υπουργό Υγείας της περιφέρειας αυτής Αλέγκ Μέλνικοφ, λίγες ώρες μετά τον πολύ ισχυρό σεισμό στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της χερσονήσου.

Τσουνάμι

Ήδη τσουνάμι ύψους 3 ως 4 μέτρων καταγράφτηκε σε τομείς της περιφέρειας, ανέφερε το παράρτημα του ρωσικού υπουργείου Αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Οι ιαπωνικές αρχές προειδοποίησαν πως επαπειλείται τσουνάμι ύψους τουλάχιστον ενός μέτρου στις ακτές των νήσων του αρχιπελάγους, καλώντας στους πολίτες να αποφύγουν κάθε έξοδο στη θάλασσα και να απομακρυνθούν από τις ακτές «ως την άρση του συναγερμού».

Τσουνάμι ίσως πλήξει τις ακτές της Ρωσίας και της Ιαπωνίας «εντός των τριών προσεχών ωρών», ανέφερε το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι, αναφερόμενο σε ενδεχόμενο τα σεισμογενή θαλάσσια κύματα να φθάσουν μέχρι την Αλάσκα και το αμερικανικό νησί Γκουάμ, καθώς και στη Χαβάη, όπου αναμένεται να φθάνουν από τα 30 εκατοστά ως ακόμη και τα 3 μέτρα.

Την 20ή Ιουλίου σεισμός 7,4 βαθμών, που ακολουθήθηκε από πολλούς μετασεισμούς, καταγράφτηκε στην ίδια περιοχή. Δεν αναφέρθηκαν μεγάλες ζημιές.

Στο υπέδαφος της χερσονήσου Καμτσάτκα τέμνονται οι τεκτονικές πλάκες του Ειρηνικού και της βόρειας Αμερικής, που σημαίνει ότι η περιοχή αυτή έχει από τις υψηλότερες σεισμικότητες στον πλανήτη.

Η ρωσική χερσόνησος, που χωρίζει τη θάλασσα του Άχοτσκ από τον Ειρηνικό Ωκεανό, είναι από τις περιοχές «που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στους σεισμούς στον κόσμο», όπως το θέτει το USGS.

Ο ισχυρότερος σεισμός εδώ και δεκαετίες

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα μέχρι στιγμής μετά τον πιο ισχυρό σεισμό που έχει καταγραφτεί «εδώ και δεκαετίες», που σημειώθηκε σήμερα, ωστόσο δόθηκε εντολή να απομακρυνθούν εσπευσμένα όλοι οι κάτοικοι μικρής πόλης στη Σαχάλιν, εξαιτίας της απειλής να χτυπήσει τσουνάμι, ανέφεραν Ρώσοι περιφερειάρχες.

«Ο σημερινός σεισμός είναι σοβαρός, ο ισχυρότερος εδώ και δεκαετίες», τόνισε ο Βλαντίμιρ Σόλοντοφ, ο περιφερειάρχης στην Καμτσάτκα. Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τις πρώτες πληροφορίες δεν έχουν αναφερθεί θύματα, όμως υπέστη ζημιές νηπιαγωγείο.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Σαχάλιν, τον Βαλέρι Λιμαρένκα, δόθηκε εντολή να απομακρυνθούν εσπευσμένα όλοι οι κάτοικοι της μικρής πόλης Σέβερο-Κουρίλσκ, εξαιτίας της προειδοποίησης για τσουνάμι.

«Ο σεισμός που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά από τη χερσόνησο Καμτσάτκα της Ρωσίας, στον Ειρηνικό –πυροδοτώντας έκτακτα προειδοποιητικά δελτία για επικίνδυνα τσουνάμι στις ρωσικές ακτές και σε αυτές πολλών άλλων κρατών που βρέχονται από αυτόν τον ωκεανό–, ήταν ο ισχυρότερος που έχει καταγραφτεί από το 1952 και το μέγεθός του ήταν 8,7 βαθμοί», σύμφωνα με το παράρτημα στην Καμτσάτκα της υπηρεσίας γεωφυσικής της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, μεταδίδουν τα πρακτορεία ειδήσεων TASS και Reuters.

Με δεδομένο το μέγεθος του σεισμού, «πρέπει να αναμένουμε ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις, μεγέθους πιθανόν ως και 7,5 βαθμών», τόνισε η υπηρεσία μέσω Telegram.

«Σημαντικοί αισθητοί μετασεισμοί μεγεθών ως και 7,5 βαθμών αναμένεται να συνεχιστούν για τουλάχιστον έναν μήνα», υπογράμμισε.

🇷🇺⚠️ Terrifying footage of the massive 8.7 magnitude earthquake that struck off the coast of Kamchatka, Russiais now spreading across social media.



📽️ Videos from Kamchatka shows the sheer intensity of the quake as it unfolded. https://t.co/1ySX1EbMrR pic.twitter.com/IxJEKt2PTc — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) July 30, 2025

Ο έκτος πιο σοβαρός σεισμός στην ιστορία

Μιλώντας στην εκπομπή Newsday του BBC, η Helen Janiszewski, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Γεωφυσικής και Τεκτονικής στο Πανεπιστήμιο της Χαβάης, δήλωσε ότι ο σημερινός σεισμός κατατάσσεται μεταξύ των δέκα πιο σοβαρών που έχουν καταγραφεί στην ιστορία. Σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία, κατατάσσεται στον έκτο πιο σοβαρό σεισμό στην ιστορία, μαζί με τον σεισμό του 2010 στο Μπιομπίο της Χιλής και τον σεισμό του 1906 στο Εσμεράλδας του Ισημερινού.

Το USGS ανέφερε για τον σεισμό στη Χιλή: «Ο ισχυρός σεισμός, που σημειώθηκε στα ανοιχτά της πόλης Quirihue, σκότωσε 523 ανθρώπους και κατέστρεψε περισσότερα από 370.000 σπίτια».

Για τον σεισμό στον Ισημερινό, ανέφερε: «Αναφερόμενος ως σεισμός Ισημερινού-Κολομβίας, αυτός ο σεισμός προκάλεσε ένα ισχυρό τσουνάμι που σκότωσε 1.500 ανθρώπους και έφτασε βόρεια μέχρι το Σαν Φρανσίσκο».

Είναι ενδιαφέρον ότι ο πέμπτος πιο σοβαρός σεισμός σημειώθηκε, όπως και ο σημερινός, στην περιοχή Καμτσάτκα της Ρωσίας. Ήταν το 1952 και ήταν «ο πρώτος καταγεγραμμένος σεισμός μεγέθους 9 Ρίχτερ στον κόσμο».

«Προκάλεσε ένα τεράστιο τσουνάμι που έπληξε τη Χαβάη, προκαλώντας ζημιές άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων».

