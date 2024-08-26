Σεισμός μεγέθους 5,3 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα την αυγή στην Πορτογαλία, χωρίς να προκαλέσει θύματα ή ζημιές, όπως ανακοίνωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία και αναμετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.
Ο σεισμός καταγράφηκε στις 05:11 τοπική ώρα (07:11 ώρα Ελλάδας) και το επίκεντρό του εντοπίστηκε στη θάλασσα, περίπου 60 χλμ. δυτικά της πόλης-λιμάνι Σίνες (νότια), διευκρίνισε το Πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA).
🚨🇵🇹 | #WATCH : Magnitude 5.1 Quake Strikes 74km SW of Setúbal and 7.7km SE of Lisbon, #Portugal .Reported#sismo #earthquake #earthquakeportugal https://t.co/oLcSwoX4UG pic.twitter.com/U2gEJSkL5m— Weather monitor (@Weathermonitors) August 26, 2024
Η αμερικανική σεισμολογική υπηρεσία USGS ανακοίνωσε ότι κατέγραψε στην περιοχή αυτή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,4 βαθμών σε βάθος 17,5 χιλιομέτρων.
Το ισπανικό Εθνικό Γεωγραφικό Ινστιτούτο (IGN) ανέφερε ότι η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε πολλά σημεία στην Ισπανία, ιδιαίτερα στην Ουέλβα (νότια), και στο Μαρόκο.
#ÚLTIMAHORA#PORTUGAL— 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙤 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙮 (@Mario_Moray) August 26, 2024
Un #terremoto de magnitud 5,4 sacude el sur de #Portugal y así sintió en vivo en los estudios de #CNN Portugal. (.@cnnportugal).
El #sismo se ha sentido también en varios puntos de #España, especialmente en #Huelva, y en #Marruecos.#Earthquake pic.twitter.com/QGdbiU2ASy
«Μέχρι τώρα, δεν έχουμε διαπιστώσει καμία ανθρώπινη απώλεια ή υλική ζημιά» ανέφερε νωρίς το πρωί ο εθνικός διοικητής της πορτογαλικής υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, Αντρέ Φερνάντες, σε συνέντευξη Τύπου.
