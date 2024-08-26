Λογαριασμός
Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Πορτογαλία - Εγινε αισθητός στην Ισπανία και το Μαρόκο - Βίντεο

«Μέχρι τώρα, δεν έχουμε διαπιστώσει καμία ανθρώπινη απώλεια ή υλική ζημιά» ανέφερε Πορτογάλος αξιωματούχος 

Σεισμός μεγέθους 5,3 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα την αυγή στην Πορτογαλία, χωρίς να προκαλέσει θύματα ή ζημιές, όπως ανακοίνωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία και αναμετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 05:11 τοπική ώρα (07:11 ώρα Ελλάδας) και το επίκεντρό του εντοπίστηκε στη θάλασσα, περίπου 60 χλμ. δυτικά της πόλης-λιμάνι Σίνες (νότια), διευκρίνισε το Πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA).

Η αμερικανική σεισμολογική υπηρεσία USGS ανακοίνωσε ότι κατέγραψε στην περιοχή αυτή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,4 βαθμών σε βάθος 17,5 χιλιομέτρων.

Το ισπανικό Εθνικό Γεωγραφικό Ινστιτούτο (IGN) ανέφερε ότι η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε πολλά σημεία στην Ισπανία, ιδιαίτερα στην Ουέλβα (νότια), και στο Μαρόκο. 

«Μέχρι τώρα, δεν έχουμε διαπιστώσει καμία ανθρώπινη απώλεια ή υλική ζημιά» ανέφερε νωρίς το πρωί ο εθνικός διοικητής της πορτογαλικής υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, Αντρέ Φερνάντες, σε συνέντευξη Τύπου.

