Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται μία 32χρονη γυναίκα στο Λονδίνο έπειτα από επίθεση που δέχθηκε με μαχαίρι την Κυριακή στο καρναβάλι του Νότινγκ Χιλ.

Ακόμα δύο άνθρωποι, δύο άνδρες 29 και 24 ετών, νοσηλεύονται επίσης με τραύματα από μαχαίρι σε διαφορετικά περιστατικά, σε λιγότερο σοβαρή κατάσταση.

Το «μεγαλύτερο πάρτι δρόμου της Ευρώπης», όπως χαρακτηρίζουν το καρναβάλι οι διοργανωτές, διεξάγεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο και Δευτέρα του Αυγούστου κάθε χρόνο στη διάσημη συνοικία της βρετανικής πρωτεύουσας, ωστόσο κάθε χρόνο αμαυρώνεται από βίαια επεισόδια και τραυματισμούς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, «μία μειονότητα ήρθε αυτό το Σαββατοκύριακο για να διαπράξει έγκλημα και να εμπλακεί σε βία». Τραύματα από μικροσυμπλοκές υπέστησαν 15 αστυνομικοί, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 90 συλλήψεις (για κατοχή επιθετικών όπλων, για επίθεση κατά οργάνων της τάξης, για κατοχή ναρκωτικών, για κλοπές και για σεξουαλική παρενόχληση), ακόμα και την Κυριακή που είναι η μέρα για τα παιδιά και τις οικογένειες.

Το καρναβάλι διοργανώνεται εδώ και δεκαετίες για να αναδείξει την κουλτούρα της πολυάριθμης κοινότητας κατοίκων του Λονδίνου με καταγωγή από την Καραϊβική.

Ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα, ημέρα αργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την καθιερωμένη μουσική παρέλαση και συγκροτήματα χορού. Υπολογίζεται ότι πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες θα έχουν συμμετάσχει στις εκδηλώσεις αυτού του τριημέρου.

Πηγή: skai.gr

