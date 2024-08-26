«Το Ιράν δεν επιδιώκει να αυξήσει τις εντάσεις. Ωστόσο, δεν τη φοβάται», επισήμανε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ιταλό ομόλογό του Αντόνιο Ταγιάνι.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η απάντηση της Τεχεράνης για τον φόνο του επικεφαλής της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια στις 31 Ιουλίου θα είναι «συγκεκριμένη και υπολογισμένη».

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν κατηγορεί το Ισραήλ για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς για την οποία ο Αμπάς Αραγτσί αναφέρθηκε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ότι ήταν «ασυγχώρητη παραβίαση της ασφάλειας και της κυριαρχίας του Ιράν».

Το Ισραήλ από την πλευρά του έχει υποσχεθεί να σκοτώσει όλους τους ηγέτες της Χαμάς μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

