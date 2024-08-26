Μόλις λίγα 24ωρα μετά το επίσημο χρίσμα που έλαβε στο Συνέδριο των Δημοκρατιών, η Κάμαλα Χάρις (Kamala Harris) συγκέντρωσε ρεκόρ δωρεών.

Σε λιγότερο από ένα μήνα από την έναρξη της προεκλογικής της καμπάνιας, η υποψήφια του κόμματος για τον Λευκό Οίκο συγκέντρωσε 540 εκατ. δολάρια, από τα οποία τα 82 εκατ. εισήλθαν στα ταμεία του επιτελείου της κατά την εβδομάδα του συνεδρίου στο Σικάγο.

«Αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσό που συγκεντρώθηκε ποτέ από οποιαδήποτε προεδρική εκστρατεία σε αυτό το χρονικό διάστημα», δήλωσε στο Reuters η διευθύντρια της εκστρατείας της Χάρις, Τζεν Ο’Μάλεϊ Ντίλον.

Σύμφωνα με την ίδια, το ρεκόρ δωρεών αποτελεί ένδειξη του ενθουσιασμού των Δημοκρατικών για την υποψηφιότητά της Χάρις, η οποία έχει «στριμώξει» τον Τραμπ.

