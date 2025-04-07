Σεϊνμπάουμ: Το Μεξικό θέλει να αποφύγει την επιβολή αμοιβαίων δασμών στις ΗΠΑ

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή της θα ήθελε να αποφύγει την επιβολή αμοιβαίων δασμών στις ΗΠΑ μετά τα σαρωτικά δασμολογικά σχέδια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αν και είπε ότι αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ξένες κυβερνήσεις θα πρέπει να πληρώσουν «πολλά χρήματα» για να καταργηθούν οι δασμοί.

Η Σεϊνμπάουμ δήλωσε στην καθιερωμένη πρωινή συνέντευξη Τύπου ότι ο υπουργός Οικονομίας Μαρσέλο Εμπράρ θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον.

«Όσο το δυνατόν περισσότερο θα θέλαμε να αποφύγουμε την επιβολή αμοιβαίων δασμών», είπε. «Δεν θα το αποκλείσουμε, αλλά προτιμούμε να συνεχίσουμε τις συνομιλίες».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

