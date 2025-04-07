Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει «όλα τα εργαλεία» που έχει στη διάθεσή της για να υπερασπιστεί τα εμπορικά της συμφέροντα, δήλωσε ο Επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφκοβιτς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σήμερα στο Λουξεμβούργο.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση του έκτακτου Συμβουλίου Υπουργών Εμπορίου της ΕΕ, ο Μ. Σέφκοβιτς είπε ότι με βάση το σύνολο των αμερικανικών ανακοινώσεων για δασμούς, θα επηρεαστούν ευρωπαϊκά αγαθά συνολικής αξίας 380 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου το 70% των συνολικών εξαγωγών της ΕΕ.

Ο Μ. Σέφκοβιτς τόνισε ότι η Επιτροπή εστιάζει σε «ουσιαστικές διαπραγματεύσεις» με την κυβέρνηση των ΗΠΑ και πρόσθεσε ότι εκτιμά τις προσπάθειες των ομολόγων του, του υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ και του Εμπορικού αντιπροσώπου των ΗΠΑ Τζέιμσον Γκριρ, για τη διατήρηση μιας «ανοιχτής και ειλικρινούς γραμμής επικοινωνίας».

Ο Μ. Σέφκοβιτς είπε ότι η ΕΕ πρότεινε στις ΗΠΑ μηδενικούς δασμούς και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού για τα αυτοκίνητα και τα βιομηχανικά αγαθά. Σημείωσε, επίσης, ότι και οι δύο πλευρές, ΕΕ και ΗΠΑ, αναγνωρίζουν ότι η εμπορική τους σχέση θα μπορούσε να ωφεληθεί από μια νέα ματιά και μια ώθηση σε στρατηγικούς τομείς και πως «αν συνεργαστούμε, θα μπορούσαμε να οικοδομήσουμε μια διατλαντική αγορά που θα ωφελεί και τις δύο πλευρές».

Ωστόσο, ο Μ. Σέφκοβιτς επισήμανε ότι οι διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τις ΗΠΑ βρίσκονται ακόμα σε αρχικό στάδιο και παραδέχτηκε ότι «η εμπλοκή των ΗΠΑ θα χρειαστεί χρόνο και προσπάθεια». Τόνισε, επίσης, ότι ενώ η ΕΕ παραμένει ανοιχτή και προτιμά τη διαπραγμάτευση, δεν θα περιμένει ατελείωτα, «θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας με αντίμετρα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

