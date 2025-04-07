«Ramstein Flag 25»: Αεροπορική άσκηση του ΝΑΤΟ με 90 μαχητικά και ελληνικά F-16

Το ΝΑΤΟ δημοσίευσε σήμερα βίντεο από το Ramstein Flag 25, τη μεγαλύτερη αεροπορική του άσκηση.

Σε σχετικά πλάνα διακρίνονται τα μαχητικά αεροσκάφη F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας που απογειώνονται και πετάνε σε σχηματισμό.

Η μεγαλύτερη αεροπορική άσκηση του ΝΑΤΟ βρίσκεται εξελίσσεται σε όλη την Ευρώπη, με τους Συμμάχους να στοχεύουν στην εκπαίδευση όλων των αεροπορικών δυνάμεων των κρατών-μελών ώστε να είναι σε θέση να συμπράττουν μαζικά, μέσω μιας σειράς απαιτητικών ασκήσεων προσομοίωσης μάχης.

Η άσκηση Ramstein Flag 25, που σχεδιάστηκε από τη Συμμαχική Αεροπορική Διοίκηση του ΝΑΤΟ (AIRCOM), περιλαμβάνει περισσότερα από 90 αεροσκάφη από 15 συμμαχικές χώρες που πετούν από 12 αεροπορικές βάσεις σε όλη την Ευρώπη, με την αεροπορική βάση Leeuwarden στην Ολλανδία να λειτουργεί ως κόμβος.

Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων, τα συμμαχικά μαχητικά θα πολεμήσουν μέσω ενός προσομοιωμένου σεναρίου του Άρθρου 5, συνεργαζόμενα με δεξαμενόπλοια ανεφοδιασμού και αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης για να ανατρέψουν μια πλασματική εισβολή σε συμμαχικό έδαφος.

Πηγή: skai.gr

