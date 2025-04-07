Σκληρή απάντηση και χρήση όλων των εργαλείων που διαθέτει οι Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει η Γαλλία στο πλαίσιο της συζήτησης για τα αντίμετρα στους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν ότι όλα τα διαθέσιμα εργαλεία μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως αντίμετρα στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Εμπορίου Λορέν Σεν-Μαρτέν.

Το Παρίσι καλεί την ΕΕ να προετοιμάσει μια ισχυρή αντίδραση, θεωρώντας ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποκτήσει πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις. Πριν τη συνάντηση των επικεφαλής εμπορίου στο Λουξεμβούργο τη Δευτέρα, ο Σεν-Μαρτέν κάλεσε το μπλοκ να χρησιμοποιήσει όλη την «εργαλειοθήκη» του, η οποία, όπως είπε, μπορεί να δώσει μια «εξαιρετικά επιθετική» απάντηση.

«Ήμαστε κάποιες χώρες που λέμε ότι τα πάντα είναι πιθανά, έχουμε μια ευρεία εργαλειοθήκη και όλα είναι πιθανά», δήλωσε ο Σεν-Μαρτέν στο Bloomberg μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης. «Δεν θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε, αλλά μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε, και ε αυτό υπήρξε ευρύτερη συναίνεση».

Γάλλοι υπουργοί έχουν δηλώσει ότι η ΕΕ δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο σε δασμούς στα αγαθά, αλλά να στοχεύσει επίσης τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες των αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών. Η Γαλλία έχει επίσης πιέσει την ΕΕ να χρησιμοποιήσει το εργαλείο κατά της καταναγκαστικής πολιτικής. Το εργαλείο αυτό, που αναπτύχθηκε ως αποτρεπτικό μέσο κατά των καταναγκαστικών οικονομικών πρακτικών, επιτρέπει επιλογές, όπως η περιορισμένη λειτουργία υπηρεσιών από έναν εμπορικό εταίρο, αλλά θα χρειαστεί χρόνος για να εφαρμοστεί.

Ο υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας, Ρόμπερτ Χάμπεκ, δήλωσε νωρίτερα τη Δευτέρα ότι η ΕΕ θα πρέπει να «εξετάσει προσεκτικά» τη χρήση αυτού του εργαλείου.

Ο Σεν-Μαρτέν δεν έκανε σχόλια για συγκεκριμένα εργαλεία, αλλά πρόσθεσε ότι όλα είναι στο τραπέζι.

«Δεν θέλουμε να κλιμακώσουμε, θέλουμε να τερματίσουμε αυτόν τον εμπορικό πόλεμο, οπότε πρέπει να διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ», είπε. «Ταυτόχρονα, αν θέλουμε να το κάνουμε από θέση ισχύος, πρέπει να εξηγήσουμε στις ΗΠΑ ότι έχουμε εργαλεία για αντεπίθεση».



Πηγή: The Washington Post

