Σε υψηλό 33 ετών βρίσκεται ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ιλαράς στις ΗΠΑ, φτάνοντας τα 1.300 σε όλη τη χώρα μέχρι την περασμένη Παρασκευή.

Τα δεδομένα, που δημοσιεύθηκαν από το Πανεπιστήμιο John Hopkins, σηματοδοτούν ένα νέο ορόσημο σε μια συνεχιζόμενη έξαρση της εξαιρετικά μεταδοτικής ασθένειας η οποία κάποτε θεωρούνταν ότι είχε εξαλειφθεί στις ΗΠΑ και πλέον μπορεί να προληφθεί χάρης στο εμβόλιο.

Φέτος έχουν αναφερθεί κρούσματα ιλαράς σε 38 πολιτείες και στην περιφέρεια της Κολούμπια. Τουλάχιστον τρία άτομα έχουν πεθάνει από την ασθένεια και 155 άλλα νοσηλεύονταν.

Η συντριπτική πλειοψηφία των κρουσμάτων ιλαράς - το 92% - αφορούσε άτομα που είτε δεν είχαν εμβολιαστεί είτε δεν γνώριζαν αν είχα εμβολιαστεί, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).

Η πολιτεία που έχει πληγεί περισσότερο είναι το Τέξας, σύμφωνα με στοιχεία του CDC, όπου έχουν αναφερθεί περισσότερα από 700 κρούσματα. Άλλες πολιτείες με δεκάδες κρούσματα περιλαμβάνουν το Κάνσας και το Νέο Μεξικό.

Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι λένε ότι η εξάπλωση της ιλαράς συμβαίνει κυρίως σε γειτονιές όπου τα ποσοστά εμβολιασμού είναι χαμηλότερα, όπως οι κοινότητες των Μενονιτών στο Τέξας που επιλέγουν να μην χρησιμοποιούν τη σύγχρονη ιατρική.

Το ξέσπασμα έρχεται καθώς το αντιεμβολιαστικό κλίμα στις ΗΠΑ και αλλού έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

Τα κρούσματα ιλαράς στις ΗΠΑ βρίσκονταν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων χρόνων το 1990, με σχεδόν 28.000 αναφερόμενες μολύνσεις, σύμφωνα με στοιχεία του CDC. Στη συνέχεια, η ασθένεια εξαλείφθηκε γύρω στο 2000, όταν τα κρούσματα μειώθηκαν απότομα σε λιγότερα από 90 χάρη στα υψηλά ποσοστά εμβολιασμού και την ταχεία αντίδραση στην επιδημία.

Τα κρούσματα άρχισαν να αυξάνονται ελαφρώς και πάλι το 2014 και έπειτα το 2019, όταν αναφέρθηκαν 1.274 επιβεβαιωμένες μολύνσεις. Ωστόσο, τα κρούσματα το 2025 μόλις ξεπέρασαν αυτόν τον αριθμό, με 1.277 μολύνσεις να έχουν αναφερθεί πλέον σε όλες τις ΗΠΑ.

Οι ειδικοί της δημόσιας υγείας έχουν δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα χάσουν το καθεστώς εξάλειψης της ιλαράς εάν η εξάπλωσή της συνεχιστεί με τον τρέχοντα ρυθμό για περισσότερο από 12 μήνες.

Ως αποτέλεσμα της τρέχουσας επιδημίας, περισσότεροι άνθρωποι λαμβάνουν πλέον το εμβόλιο ιλαράς στις ΗΠΑ. Μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 16ης Μαρτίου, το Τέξας χορήγησε τουλάχιστον 173.000 δόσεις ιλαράς σε σύγκριση με 158.000 την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου υγείας της πολιτείας.

Το εμβόλιο MMR είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την καταπολέμηση του επικίνδυνου ιού, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονία, οίδημα του εγκεφάλου ακόμα και θάνατο. Τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά κατά 97% και επίσης προσφέρουν ανοσία σε παρωτίτιδα και ερυθρά.

Πολλά κρούσματα ιλαράς έχουν αναφερθεί πρόσφατα και σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου. Πέρυσι καταγράφηκε ο υψηλότερος αριθμός επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ιλαράς που αναφέρθηκαν στην Αγγλία από το 2012, με σχεδόν 3.000.

Από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, έχουν αναφερθεί 529 κρούσματα στην Αγγλία.

Ο Καναδάς βιώνει επίσης μια επιδημία ιλαράς, με περισσότερα από 3.000 κρούσματα να έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής το 2025. Το μεγαλύτερο μέρος των κρουσμάτων εντοπίζεται στις επαρχίες του Οντάριο και της Αλμπέρτα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.