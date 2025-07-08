Θλίψη και αποτροπιασμό προκαλεί η είδηση ένας σκύλος ανιχνευτής πέθανε αφού έφαγε λουκάνικα που είχαν μέσα τους καρφιά, με την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι να κάνει λόγο για μια «άθλια και δειλή πράξη».

Ο άτυχος Μπρούνο που ηρωικά υπηρέτησε ως διασώστης, πέθανε από εσωτερική αιμορραγία, στο κυνοκομείο του, στην πόλη Ταρανάντο, όπως γνωστοποίησε ο εκπαιδευτής του.

Ο Αρκαντζέλο Καρέσα ανέφερε πως ο Μπρούνο είχαν έναν οδυνηρό θάνατο - και προειδοποίησε τον ένοχο πως «ξέρω ποιος είσαι και θα το πληρώσεις».

Σε συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, σημείωσε πως ο Μπρούνο του «θα είναι πάντα ο ήρωάς μου». «Αγωνίστηκες για όλη σου τη ζωή για να βοηθήσεις τον άνθρωπο και άνθρωπος σου το έκανε αυτό», πρόσθεσε.

Ο Μπρούνο είχε διασώσει εννέα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων αγνοούμενα παιδιά και άτομα με Αλτσχάιμερ, ανέφεραν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Η Τζιόρτζια Μελόνι δημοσίευσε μια φωτογραφία της ίδιας να δίνει στον σκύλο ένα βραβείο, γράφοντας: «Μια συγκλονιστική είδηση. Μια άθλια, δειλή και απαράδεκτη πράξη. Σε ευχαριστώ για όσα έκανες Μπρούνο».

Ο Αρκαντζέλο Καρέσα είναι γνωστός εκπαιδευτής στη χώρα του και μαθαίνει στους σκύλους να ανιχνεύουν ναρκωτικά, ενώ είναι ενεργός και στην καταπολέμηση παράνομων δραστηριοτήτων, όπως οι κυνομαχίες.

Και όπως εκτιμά, δεν ήταν στόχος ο αγαπημένος του σκύλος αλλά ο ίδιος, αποκαλύπτοντας στην Il Messaggero πως έχει δεχτεί απειλές κατά της ζωής του, τις τελευταίες εβδομάδες.

«Θέλουν να κάνω στην άκρη. Αλλά εγώ δεν θα ενδώσω ποτέ. Πρόκειται για μια άθλια επίθεση, που έγινε για χρήματα και εκδίκηση», είπε.

Ο θάνατος του Μπρούνο έχει προκαλέσει οργή σε όλη τη χώρα, ενώ πρόσφατα στην Ιταλία τέθηκε σε ισχύ νέος νόμος που προβλέπει ποινή φυλάκισης έως 4 ετών και βαρύ πρόστιμο περίπου 60.000 ευρώ, σε περιπτώσεις όπου ένα ζώο θανατώνεται μετά από παρατεταμένη ταλαιπωρία ή κακοποίηση.





