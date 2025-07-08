Εν μέσω των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν έδωσε τη Δευτέρα συνέντευξή στον διάσημο πολιτικό αναλυτή και πρώην παρουσιαστή του Fox News Τάκερ Κάρλσον (Tucker Carlson), όπου αποκάλυψε ότι - κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου - το Ισραήλ αποπειράθηκε να τον δολοφονήσει, χωρίς να διευκρινίσει πότε ακριβώς.

«Προσπάθησαν, ναι. Αλλά απέτυχαν», τόνισε.

«Ήμουν σε συνάντηση (...) προσπάθησαν να βομβαρδίζουν την περιοχή όπου διεξαγόταν αυτή η συνάντηση», ανέφερε ο Ιρανός πρόεδρος τονίζοντας πως επρόκειτο για ενέργεια «του Ισραήλ», σύμφωνα με τη μετάφραση των δηλώσεών του στα αγγλικά από διερμηνέα.

Όταν ρωτήθηκε πώς είναι βέβαιος ότι το Ισραήλ αποπειράθηκε να τον δολοφονήσει, ο Πεζεσκιάν απάντησε:

«Φυσικά, οι ΗΠΑ δεν ενορχήστρωσαν την απόπειρα δολοφονίας μου… Το Ισραήλ κρυβόταν από πίσω. Είχα πάει σε μία μυστική συνάντηση… Αλλά χάρη σε πληροφορίες των κατασκόπων βομβάρδισαν το σημείο, όπου βρισκόμουν».

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η ιρανική διπλωματία ανέφερε πως ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επίσης έγινε στόχος απόπειρας δολοφονίας.

Από την πλευρά του, σε συνέντευξη στο ABC News τη 16η Ιουνίου, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως δεν θα απέκλειε το ενδεχόμενο να διατάξει να σκοτωθεί ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολά Αλί Χαμενεΐ προκειμένου να «τελειώσει ο πόλεμος» με το Ιράν.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Ιρανός πρόεδρος διαβεβαίωσε πως η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να συνεχίσει να διαπραγματεύεται με την Ουάσιγκτον, παρά την ισραηλινή και αμερικανική εκστρατεία αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον περασμένο μήνα.

Ο Ιρανός πρόεδρος διερωτήθηκε ωστόσο «πώς» η χώρα του «μπορεί να δείξει εμπιστοσύνη» στις ΗΠΑ.

«Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε με σιγουριά ότι εν μέσω διαπραγματεύσεων το ισραηλινό καθεστώς δεν θα λάβει ξανά (αμερικανική) έγκριση να μας επιτεθεί;» είπε ο πρόεδρος Πεζεσκιάν, ο οποίος εξελέγη υποσχόμενος να ξαναρχίσει τον διάλογο με τη Δύση ώστε να εξασφαλίσει την άρση των κυρώσεων, που πλήττουν σκληρά την ιρανική οικονομία.

Πάντως, σε περίπτωση που συναπτόταν συμφωνία, «τίποτε δεν θα εμπόδιζε» ακόμη και το να γίνουν αμερικανικές επενδύσεις στο Ιράν, αφού αίρονταν οι κυρώσεις, υπογράμμισε.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε νωρίς το πρωί της 13ης Ιουνίου επίθεση εύρους άνευ προηγουμένου εναντίον του Ιράν, πρώτη πράξη του πολέμου 12 ημερών. Η ισραηλινή κυβέρνηση επιχειρηματολόγησε πως σκοπός ήταν να εμποδίσει την Ισλαμική Δημοκρατία, ορκισμένο εχθρό του εβραϊκού κράτους, να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενδεχόμενο που εκλαμβάνει ως υπαρξιακή απειλή.

Η Τεχεράνη αρνείται πάντα πως έχει τέτοιες βλέψεις και διατρανώνει πως είναι δικαίωμά της να έχει πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα, ιδίως για την παραγωγή ενέργειας.

Τα ισραηλινά πλήγματα, σχεδόν όλα από αέρος, σκότωσαν ανώτατους αξιωματικούς του ιρανικού στρατού, συμπεριλαμβανομένων ηγετών των Φρουρών της Επανάστασης, και κάπου δέκα επιστήμονες που συμμετείχαν στο πυρηνικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, τουλάχιστον 1.060 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου (13η Ιουνίου-24η Ιουνίου).

