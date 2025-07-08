Μια ασυνήθιστη επίθεση δέχτηκαν περαστικοί της γαλλικής πόλης Οριγιάκ το πρωί της Κυριακής από... μέλισσες με αποτέλεσμα 24 άνθρωποι να τραυματιστούν εκ των οποίων οι 3 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Συγκεκριμένα, πολίτες δέχτηκαν τσιμπήματα για περίπου 30 λεπτά το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με τη νομαρχία Καντάλ, στη νοτιοκεντρική Γαλλία. Πυροσβέστες και ιατρικές ομάδες παρείχαν φροντίδα στα θύματα, ενώ η αστυνομία έστησε περίμετρο ασφαλείας μέχρι οι μέλισσες να σταματήσουν την επίθεσή τους, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Guardian.

Οι τρεις άνθρωποι που βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο. Ο δήμαρχος του Οριγιάκ, Πιερ Ματονιέ, δήλωσε στο BFM TV τη Δευτέρα ότι η κατάστασή τους είχε βελτιωθεί.

Ένας από αυτούς ήταν ένας 78χρονος που χρειάστηκε να αναζωογονηθεί μετά από καρδιοαναπνευστική ανακοπή, είπε.

Ο δήμαρχος δήλωσε ότι το περιστατικό μπορεί να σχετίζεται με ασιατικές σφήκες που απειλούσαν μια κυψέλη που είχε εγκατασταθεί στην ταράτσα ενός ξενοδοχείου πριν από μια δεκαετία και πλέον και είχαν προκαλέσει επιθετικότητα στις μέλισσες.

Ο Ματονιέ είπε ότι ο μελισσοκόμος είχε αφαιρέσει την κυψέλη και την είχε μεταφέρει έξω από την πόλη.

Ο αντισυνταγματάρχης Μισέλ Κάιλα, επικεφαλής των τοπικών πυροσβεστικών υπηρεσιών, δήλωσε ότι δεν είχε βιώσει ποτέ τέτοια επίθεση. «Όσον αφορά τον αριθμό των θυμάτων, τον πανικό μεταξύ των ανθρώπων και τη σοβαρότητα ορισμένων τραυματισμών, ήταν εντυπωσιακό», δήλωσε στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα TF1.

Πηγή: skai.gr

