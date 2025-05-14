Η Τουρκία, η οποία στηρίζει την κυβέρνηση της Τρίπολης, έκανε έκκληση σήμερα για κατάπαυση του πυρός «χωρίς χρονοτριβή» στην πρωτεύουσα της Λιβύης όπου εδώ και αρκετές ημέρες σημειώνονταν αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ ένοπλων οργανώσεων.

«Καλούμε όλες τις πλευρές να θέσουν σε εφαρμογή, χωρίς καθυστέρηση, την πλήρη και βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και να ξεκινήσουν διάλογο για την επίλυση των διαφορών τους» ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του. «Η Τουρκία είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο της για να συμβάλει στην εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης», πρόσθεσε.

Σφοδρές συγκρούσεις, που είχαν ξεκινήσει από τη νύχτα, σημειώθηκαν σήμερα σε πυκνοκατοικημένες συνοικίες της Τρίπολης, μετά τις μάχες των προηγούμενων ημερών στις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον έξι άνθρωποι. Στις μάχες αυτές αντιπαρατίθενται η Ειδική Δύναμη Αποτροπής Rada, που δεν υπάγεται στον πρωθυπουργό της κυβέρνησης της Τρίπολης Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά, και η προσκείμενη στο υπουργείο Άμυνας Ταξιαρχία 444.

Ο Ντμπεϊμπά διέταξε χθες, Τρίτη, τη διάλυση άτακτων, όπως τις αποκάλεσε, ένοπλων ομάδων.

Η ανακοίνωση ακολούθησε τη δολοφονία τη Δευτέρα ενός σημαντικού επικεφαλής παραστρατιωτικής οργάνωσης, του Αμπντουλγάνι Κίκλι, ευρύτερα γνωστού ως Γανίουα, και την απρόσμενη ήττα της ομάδας Σύστημα Υποστήριξης Σταθερότητας στην οποία ανήκε από ομάδες που στηρίζουν τον Ντμπεϊμπά.

Η Rada είναι η τελευταία μεγάλη ομάδα που δεν έχει στενούς δεσμούς με τον πρωθυπουργό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.