Αντιπαράθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την παροχή βοήθειας στη Γάζα - «Το σύστημα διανομής έχει αποτύχει»

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, συνεδρίασε κατόπιν αιτήματος των ευρωπαϊκών κρατών-μελών (Ελλάδα, Γαλλία, Ην. Βασίλειο, Δανία) και της Αλγερίας με επίκεντρο την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και την προστασία των εργαζομένων στην ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για Ανθρωπιστικά Θέματα και Συντονιστής Έκτακτης Ανάγκης Τομ Φλέτσερ ξεκίνησε την παρέμβασή του στο Συμβούλιο Ασφαλείας κάνοντας αυστηρή κριτική στη διεθνή κοινότητα για τη Γάζα, προειδοποιώντας ότι «στο μέλλον θα μας ρωτούν τι κάναμε για να σταματήσουμε αυτήν τη φρίκη. Και ίσως αρκετοί απαντήσουν με τα κενά λόγια: "κάναμε ό,τι μπορούσαμε"».

Φλέτσερ: «Θα κρίνει η ιστορία»

Κατηγόρησε απερίφραστα το Ισραήλ ότι «επιβάλλει συνειδητά και απροκάλυπτα απάνθρωπες συνθήκες στους αμάχους», σημειώνοντας ότι εδώ και πάνω από 10 εβδομάδες «δεν έχει επιτραπεί η είσοδος ούτε φαγητού, ούτε φαρμάκων, ούτε νερού ή σκηνών στη Γάζα». Πάνω από 70% του εδάφους της Γάζας είναι πλέον ζώνη επιχειρήσεων ή υπό εντολή εκκένωσης, ανέφερε και τόνισε ότι «κάθε ένας από τους 2,1 εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας κινδυνεύει από λιμό. «Ένας στους πέντε λιμοκτονεί», ανέφερε.

Ο κ. Φλέτσερ κάλεσε το Συμβούλιο να επιτρέψει στους εργαζόμενους στην ανθρωπιστική βοήθεια «να κάνουν τη δουλειά τους», τονίζοντας ότι «έχουν σχέδιο, προμήθειες στα σύνορα και αποδεδειγμένη δυνατότητα παράδοσης. Μπορούμε να σώσουμε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους».

Κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «αρνείται την πρόσβαση, θέτοντας ως προτεραιότητα την απομάκρυνση του πληθυσμού της Γάζας αντί για τις ζωές των αμάχων», ενώ υπενθύμισε ότι Ισραηλινοί υπουργοί «καυχώνται» για τον αποκλεισμό.

Ασκώντας έντονη κριτική στο ισραηλινό μοντέλο διανομής βοήθειας, δήλωσε ότι «δεν είναι η απάντηση», διότι αποκλείει «άτομα με αναπηρίες, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους και τραυματίες», αναγκάζει σε «περαιτέρω μετακινήσεις», «εκθέτει σε κίνδυνο χιλιάδες», και «κάνει τη βοήθεια διαπραγματευτικό χαρτί».

Ο κ. Φλέτσερ ανέφερε πως το Ισραήλ έχει συναντηθεί 12 φορές με τον ΟΗΕ, αλλά δεν αποδέχεται τους ελάχιστους όρους για ουδέτερη και χωρίς διακρίσεις διανομή. Υπενθύμισε ότι «ο ΟΗΕ έχει σαφώς καταδικάσει την πείνα ως μέθοδο πολέμου» και επικαλέστηκε τις σχετικές διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου και του Ψηφίσματος 2417.

Τόνισε ότι ο ΟΗΕ έχει υπάρξει «ο μόνος διεθνής πολιτικός φορέας στη Γάζα» και προειδοποίησε ότι «το Διεθνές Δικαστήριο εξετάζει τώρα αν συντελείται γενοκτονία, αλλά θα είναι πολύ αργά».

Κατηγόρησε επίσης το Συμβούλιο Ασφαλείας ότι έχει στα χέρια του τις αποδείξεις «έχει τις πληροφορίες και τώρα θα κρίνει η Ιστορία».

Έλληνας πρέσβης Σέκερης: «Λύση δύο κρατών»

Ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης εξέφρασε ανησυχία για τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό της Γάζας και την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στα υπόλοιπα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και ζήτησε την προστασία των αμάχων και των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις σύμφωνα με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.

Τόνισε ότι κάθε προτεινόμενο σχέδιο βοήθειας πρέπει να τηρεί τις βασικές αρχές του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και υπογράμμισε τη σημασία των διαπραγματεύσεων με στόχο τη μόνιμη και βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Επίσης, ανέφερε ότι η Διάσκεψη του Ιουνίου για τη Γάζα αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την αναζωογόνηση της πολιτικής διαδικασίας προς την κατεύθυνση της λύσης των δύο κρατών, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ισραηλινός πρέσβης Ντανόν: «Τροφοδότηση της τρομοκρατίας»

Ο Ισραηλινός Μόνιμος Αντιπρόσωπος πρέσβης Ντάνι Ντανόν που συμμετείχε στη συνεδρίαση τόνισε ότι «η ανθρωπιστική βοήθεια δεν θα φτάνει πλέον στα χέρια της Χαμάς» και άσκησε δριμεία κριτική στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

«Αντί να παραδεχτεί ότι το υπάρχον σύστημα διανομής έχει αποτύχει, ο ΟΗΕ επιμένει στη διατήρηση του αγωγού ανεφοδιασμού της Χαμάς. Αυτό δεν είναι ουδετερότητα - αυτό είναι υποστήριξη της τρομοκρατίας. Το Ισραήλ δεν θα συνεργαστεί με έναν μηχανισμό που ενισχύει αυτούς που απήγαγαν, δολοφόνησαν, βίασαν και βασάνισαν τους πολίτες μας».

Ο κ. Ντανόν αναφέρθηκε στην επιστροφή του ομήρου Εντάν Αλεξάντερ μετά από σχεδόν 600 ημέρες αιχμαλωσίας. «Ο Εντάν υπέστη σοβαρά βασανιστήρια. Ήταν κλειδωμένος σε ένα κλουβί, αλυσοδεμένος και λιμοκτονούσε. Αυτή είναι η πραγματικότητα της αιχμαλωσίας από τη Χαμάς και δεν μπορεί να επαναληφθεί».

Υπενθύμισε επίσης τη συγκινητική κατάθεση του Έλι Σαράμπι στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Μάρτιο.

«Ο Έλι είδε με τα ίδια του τα μάτια πακέτα βοήθειας του ΟΗΕ να εισέρχονται σε σήραγγες της Χαμάς. Είδε τους τρομοκράτες να τρώνε σαν βασιλιάδες, ενώ αυτός και άλλοι όμηροι λιμοκτονούσαν. Αυτό δεν είναι βοήθεια. Είναι τροφοδότηση της τρομοκρατίας. Όσοι επιμένουν στη διατήρηση του παλιού μηχανισμού δεν προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα εγκαταλείπουν», σημείωσε.

Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Σέι: «Πλήρης ευθύνη στη Χαμάς»

Οι ΗΠΑ επανέλαβαν τη δέσμευση τους για την απελευθέρωση των ομήρων και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, αποδίδοντας πλήρως την ευθύνη για τη συνέχιση της σύγκρουσης στη Χαμάς.

«Η Χαμάς φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τον πόλεμο που εξαπέλυσε στις 7 Οκτωβρίου 2023», δήλωσε, καταδικάζοντας την άρνηση της οργάνωσης να αποδεχθεί επανειλημμένες προτάσεις κατάπαυσης του πυρός που θα οδηγούσαν στην απελευθέρωση των 58 εναπομεινάντων ομήρων.

Η Αναπλ. Μόνιμη Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Ντόροθι Σέι εξήρε την επιστροφή του Αμερικανού πολίτη Εντάν Αλεξάντερ, τονίζοντας ότι ήταν αποτέλεσμα «των προσπαθειών του Προέδρου Τραμπ και της στρατιωτικής πίεσης του Ισραήλ στη Χαμάς». Υποστήριξε πως αν η Χαμάς είχε δεχθεί τις προτάσεις που ήδη είχε αποδεχθεί το Ισραήλ, «θα μπορούσε να υπάρχει νέα κατάπαυση του πυρός εδώ και εβδομάδες» και υπογράμμισε ότι «η σύγκρουση αυτή θα μπορούσε να τελειώσει αύριο, αν η Χαμάς απελευθέρωνε τους ομήρους, κατέθετε τα όπλα και έφευγε από τη Γάζα για πάντα».

Κατήγγειλε τη χρήση αμάχων ως ανθρώπινες ασπίδες από τη Χαμάς, χαρακτηρίζοντας την ως «αποτρόπαιη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», και δήλωσε ότι «η προστασία της Χαμάς από την απόδοση ευθυνών υπονομεύει την ασφάλεια του Ισραήλ και δεν προσφέρει τίποτα στη ζωή των Παλαιστινίων».

Η κ. Σέι επανέλαβε τη στήριξη των ΗΠΑ στο δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα και αναγνώρισε τα «βήματα που έχει κάνει το Ισραήλ για να αποφύγει ακούσια θύματα μεταξύ αμάχων», επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ «τάσσονται απερίφραστα υπέρ της προστασίας των αμάχων κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων».

Αναφερόμενη στην ανθρωπιστική βοήθεια, υπογράμμισε ότι «κανείς δεν θέλει να βλέπει Παλαιστινίους αμάχους στη Γάζα να πεινούν και να διψούν» και παρουσίασε το νέο μηχανισμό "Gaza Humanitarian Foundation", έναν ανεξάρτητο φορέα παροχής βοήθειας που σχεδιάστηκε ώστε να «αποτρέπει την κλοπή, λεηλασία ή χειραγώγηση της βοήθειας από τη Χαμάς». Όπως είπε, «έχουν ληφθεί μέτρα ώστε να αποτραπεί η εκτροπή της βοήθειας «από τη Χαμάς, την Ισλαμική Τζιχάντ και εγκληματικά δίκτυα», διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια του Ισραήλ.

Η κ. Σέι κάλεσε τα Ηνωμένα Έθνη, τις ανθρωπιστικές οργανώσεις και τη διεθνή κοινότητα να συνεργαστούν με το ίδρυμα, ώστε να διασφαλιστεί η άμεση παροχή βοήθειας στους αμάχους.

Κλείνοντας, προειδοποίησε ότι η Μέση Ανατολή αντιμετωπίζει μια κρίσιμη επιλογή: «Μπορεί να συνεχίσει να επιτρέπει στο Ιράν και τους πληρεξούσιους του, όπως η Χαμάς, να υπαγορεύουν το μέλλον της περιοχής ή μπορεί να επιλέξει μια πορεία προς ένα καλό μέλλον για όλους τους λαούς της».

