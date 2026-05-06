Νέες πιέσεις στην Τεχεράνη για να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ ασκεί δημοσίως το Πεκίνο, ο οποίος αποτελεί στρατηγικό εταίρο της.

Η κινεζική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τετάρτη, μετά τη συνάντηση του Ιρανικού ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί με τον Κινέζο ομόλογό του Γουάνγκ Γι στο Πεκίνο, ότι «ευελπιστεί ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ θα ανταποκριθούν σύντομα στις εκκλήσεις για ασφαλή διέλευση από το Στενό του Ορμούζ».

Στη σκιά της απόφασης του προέδρου Τραμπ να διακόψει την Επιχείρηση Ελευθερία, το κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι το Πεκίνο πιστεύει ότι η πλήρης παύση των εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ είναι «άκρως επείγουσα» και εκφράζει την ελπίδα ότι τα εμπλεκόμενα μέρη θα ανταποκριθούν σύντομα στις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για ασφαλή διέλευση από το Στενό του Ορμούζ.

«Το Πεκίνο είναι ένας αξιόπιστος στρατηγικός εταίρος της Τεχεράνης», επισημαίνει το υπουργείο στην ανακοίνωσή του της Τετάρτης.

Από τότε που οι ΗΠΑ επέβαλαν τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, η Κίνα ασκεί έντονη κριτική, χαρακτηρίζοντάς τον επικίνδυνο. Όμως, όλο και περισσότερο, το Πεκίνο ασκεί επίσης κριτική στο Ιράν, καθώς συνεχίζει να κρατά κλειστή τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό, ανέφερε νωρίτερα το Al Jazeera.



Το Ιράν θα χρειαστεί την κινεζική υποστήριξη, για παράδειγμα στα Ηνωμένα Έθνη, για να εμποδίσει οποιαδήποτε ενέργεια που θα επιβάλει πρόσθετες κυρώσεις λόγω του κλεισίματος του στενού.



Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών φέρεται να αναζητά διευκρινίσεις από το Πεκίνο σχετικά με το τι θα θέσει στο τραπέζι όταν ο πρόεδρος Σι συναντηθεί με τον Τραμπ - εάν το Πεκίνο θα κάνει παραχωρήσεις στην Ουάσιγκτον που θα μπορούσαν ενδεχομένως να προκαλέσουν νευρικότητα στην Τεχεράνη.



Σε αντάλλαγμα, η Κίνα θέλει επίσης τις δικές της διαβεβαιώσεις ότι το Ιράν δεν προβεί σε αντίποινα ή θα κάνει κάποια δραματική ενέργεια ενόψει αυτής της πολύ σημαντικής συνάντησης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Η δημόσια παρέμβαση του Πεκίνου αποτελεί μια κρίσιμη καμπή στην κρίση του 2026, καθώς η Κίνα εγκαταλείπει την παραδοσιακή της τακτική των «σιωπηλών πιέσεων» και τοποθετείται ανοιχτά. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ιρανικού πετρελαίου, αλλά ταυτόχρονα βασίζεται στην ομαλή λειτουργία του Στενού του Ορμούζ για το σύνολο των ενεργειακών της αναγκών από τον Κόλπο.

Η Κίνα δηλώνει πάντως ότι το Ιράν έχει δικαίωμα στη χρήση πυρηνικής ενέργειας.

Ο Αμπάς Αραγκτσί συναντήθηκε με τον Γουάνγκ Γι - Οι δηλώσεις:

Ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι:

Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για τη μείωση των εντάσεων.

Μια πλήρης κατάπαυση του πυρός είναι απαραίτητη και αναπόφευκτη προϋπόθεση.

Ο πόλεμος που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν είναι παράνομος.

Η περιοχή διέρχεται μια μοιραία καμπή και οι άμεσες συναντήσεις μεταξύ των μερών είναι απαραίτητες.

Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραγκτσί:

Το Πεκίνο είναι ειλικρινής φίλος της Τεχεράνης και υπό τις παρούσες συνθήκες, η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών θα γίνει ισχυρότερη από ποτέ.

Ο τρέχων πόλεμος εναντίον του Ιράν αποτελεί σαφή πράξη επιθετικότητας και κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Η Τεχεράνη θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στις διαπραγματεύσεις για να προστατεύσει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της και δεν θα συμφωνήσει σε τίποτα άλλο εκτός από μια δίκαιη και συνολική συμφωνία.

Πηγή: skai.gr

