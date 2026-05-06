Ένοπλη επίθεση φέρεται να δέχθηκε ο αδελφός του πρώην υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu’nun silahlı saldırıya uğradığı iddia ediliyor.



◾️Aydın Çavuşoğlu, akşam saatlerinde kendisine ait akaryakıt istasyonunda ağır yaralı olarak bulundu.



May 6, 2026

Ως αποτέλεσμα της ένοπλης επίθεσης, ο Αϊντίν Τσαβούσογλου, επίσης αδελφός του προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας Αλάνιασπορ Χασάν Τσαβούσογλου, τραυματίστηκε σοβαρά αργά τη νύχτα.

Ο Αϊντίν Τσαβούσογλου βρέθηκε βαριά τραυματισμένος το βράδυ σε πρατήριο καυσίμων ιδιοκτησίας του.



Οι εργαζόμενοι, ακούγοντας έναν πυροβολισμό από τον όροφο του γραφείου, βρήκαν το θύμα μέσα σε μια λίμνη αίματος αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ. Πολλές αστυνομικές και ιατρικές ομάδες στάλθηκαν άμεσα στην περιοχή.



Μετά την απόπειρα δολοφονίας, το θύμα μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο Αναντολού. Αυτή τη στιγμή, οι γιατροί δίνουν μάχη για τη ζωή του. Ο Αϊντίν Τσαβούσογλου βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα ευρείας κλίμακας για την ταυτοποίηση των δραστών και των κινήτρων πίσω από το έγκλημα.

Πηγή: skai.gr

