Σε επιφυλακή οι αρχές ασφαλείας στη Βρετανία μετά το μακελειό στο Σίδνεϊ

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης βρίσκονται οι βρετανικές αρχές ασφαλείας, ενισχύοντας τα μέτρα προστασίας γύρω από τις εβραϊκές κοινότητες της χώρας, μετά την πολύνεκρη αντισημιτική τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόντι της Αυστραλίας.

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της χώρας ανακοίνωσε την επανεξέταση των μέτρων ασφαλείας καλώντας παράλληλα τους πολίτες να είναι σε επαγρύπνηση ενώ η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε την άμεση αύξηση των περιπολιών σε συναγωγές και κοινοτικά κέντρα, όπου δεκάδες χιλιάδες πιστοί γιορτάζουν αυτές τις ημέρες το Χανουκά.

Παρόλο που διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες που να υποδηλώνουν άμεση απειλή για το Λονδίνο, γίνεται λόγος για αυξημένη ανησυχία για την ασφάλεια.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η αστυνομία της Σκωτίας, η οποία θέτει σε εφαρμογή ειδικό σχέδιο περιπολιών γύρω από εβραϊκά ιδρύματα και βρίσκεται σε επικοινωνία με τους εκπροσώπους των κοινοτήτων για τον σχεδιασμό πρόσθετων μέτρων προστασίας.

Ο πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, χαρακτήρισε την επίθεση στο Σίδνεϊ ως «απεχθή» και διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το «Community Security Trust», τον φορέα που είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια της εβραϊκής κοινότητας στη Βρετανία, για την αστυνόμευση των εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια του Χανουκά.

Παρά τα μέτρα, το κλίμα στις τάξεις της βρετανικής εβραϊκής κοινότητας παραμένει βαρύ, σημειώνει ο Guardian. Εκπρόσωποι της κοινότητας κάνουν λόγο για ένα «κύμα αντισημιτικού μίσους», υπενθυμίζοντας τον θάνατο δύο πιστών σε επίθεση σε συναγωγή του Μάντσεστερ τον περασμένο Οκτώβριο.

Μιλώντας στο Sky News, ο επικεφαλής πολιτικής του εβραϊκού φιλανθρωπικού οργανισμού CST, Ντέιβ Ριτς, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του: «Όσο κι αν η κυβέρνηση και η αστυνομία προσπαθούν να το σταματήσουν, το γεγονός ότι αυτό (αντισημιτισμός) συνεχίζεται σημαίνει ότι δεν γίνονται αρκετά». Κατήγγειλε μάλιστα την ατιμωρησία σε διαδηλώσεις που έλαβαν χώρα στη Βρετανία το σαββατοκύριακο, όπου παρά τη χρήση βίαιης ρητορικής, δεν υπήρξαν συλλήψεις.

«Αυτές οι διαμαρτυρίες δεν αντιμετωπίζονται σωστά και νομίζω ότι αυτό είναι που αφήνει πολλούς Εβραίους να αισθάνονται απίστευτα ευάλωτοι και, σε στιγμές όπως αυτή, απίστευτα θυμωμένοι», κατέληξε.



