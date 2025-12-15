Πώς είναι η ζωή των Άσαντ στη Ρωσία - Πλούτη, ταξίδια και μαθήματα οφθαλμολογίας

Λεπτομέρειες για την κρυφή ζωή του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Ρωσία, μετά την πτώση του από την εξουσία στη Δαμασκό, αποκαλύπτει ο Guardian. Σύμφωνα με πηγές, ο πρώην δικτάτορας ασχολείται ξανά με την ιατρική και φρεσκάρει τις γνώσεις του ως οφθαλμίατρος, ενώ η οικογένειά του συνεχίζει να ζει πλουσιοπάροχα, κάνοντας συχνά ταξίδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Μελετά ρωσικά και ξαναθυμάται την οφθαλμολογία» λέει φίλος της οικογένειας Άσαντ που διατηρεί επαφή μαζί τους. «Είναι το πάθος του, προφανώς δεν έχει ανάγκη τα χρήματα. Ακόμα και πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στη Συρία, ασκούσε τακτικά την οφθαλμολογία στη Δαμασκό» συνέχισε, υπονοώντας ότι στόχος του Άσαντ είναι να κουράρει την ελίτ της Μόσχας.

Έναν χρόνο μετά την ανατροπή του καθεστώτος του στη Συρία, η οικογένεια Άσαντ ζει μια απομονωμένη, ήσυχη και πολυτελή ζωή στη Ρουμπλιόφκα, μια αριστοκρατική, κλειστή κοινότητα της ελίτ της Μόσχας, και πιθανόν συναναστρέφεται με ανθρώπους όπως ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας, Βίκτορ Γιανουκόβιτς, ο οποίος έφυγε από το Κίεβο το 2014 και πιστεύεται ότι ζει στην ίδια περιοχή.

Οι Άσαντ πάντως δεν έχουν ανάγκη από χρήματα. Αφού αποκόπηκαν από το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος λόγω των δυτικών κυρώσεων το 2011, η οικογένεια μετέφερε μεγάλο μέρος της περιουσίας της στη Μόσχα, την οποία η Δύση δεν μπορεί να αγγίξει.

Παρ’ όλα αυτά, αν και ζουν μια άνετη ζωή, έχουν αποκοπεί από τους ελίτ κύκλους τους σε Συρία και Ρωσία. Μετά τη φυγή του Άσαντ, οι Ρώσοι τον εμπόδισαν να επικοινωνεί με τους στενούς του συνεργάτες και ανώτερους αξιωματούχους του καθεστώτος.

«Ζουν μια πολύ ήσυχη ζωή», ανέφερε ο ίδιος οικογενειακός φίλος. «Έχουν ελάχιστη, αν όχι καθόλου, επαφή με τον έξω κόσμο. Είναι σε επαφή μόνο με μερικούς ανθρώπους που ήταν στο παλάτι του Άσαντ, όπως ο Μανσούρ Αζάμ (πρώην υπουργός Προεδρικών Υποθέσεων της Συρίας) και ο Γιασάρ Ιμπραήμ (ο κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Άσαντ)».

«Καμία επαφή με τον Πούτιν»

Μια πηγή κοντά στο Κρεμλίνο ανέφερε επίσης πως ο Άσαντ δεν έχει δεσμούς με τον Πούτιν και την πολιτική ελίτ της Ρωσίας. «Ο Πούτιν έχει μικρή υπομονή με ηγέτες που χάνουν την εξουσία τους και ο Άσαντ δεν θεωρείται πλέον προσωπικότητα με επιρροή ή ενδιαφέρων καλεσμένος για δείπνο», ανέφερε η ίδια πηγή.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Μπασάρ αλ Άσαντ

Ο Άσαντ έφυγε με τους γιους του από τη Δαμασκό τις πρώτες πρωινές ώρες της 8ης Δεκεμβρίου 2024, καθώς οι αντάρτες πλησίαζαν την πρωτεύουσα από τον βορρά και τον νότο. Τους υποδέχτηκε ρωσική στρατιωτική συνοδεία και τους μετέφερε στη ρωσική αεροπορική βάση Χμεϊμίμ, από όπου αποχώρησαν από τη χώρα.

Ο Άσαντ δεν προειδοποίησε την οικογένειά του ούτε τους στενούς συμμάχους του καθεστώτος για την επικείμενη κατάρρευση, αφήνοντάς τους να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους.

Ένας φίλος του Μαχέρ αλ Άσαντ, αδελφού του Μπασάρ και υψηλόβαθμου στρατιωτικού αξιωματούχου, είπε: «Ο Μαχέρ τηλεφωνούσε στον Μπασάρ για μέρες, αλλά εκείνος δεν απαντούσε. Έμεινε στο παλάτι μέχρι την τελευταία στιγμή, ενώ οι αντάρτες βρήκαν τα κάρβουνα του ναργιλέ του ακόμα ζεστά. Ο Μαχέρ ήταν αυτός που βοήθησε τους άλλους να διαφύγουν και όχι ο Μπασάρ. Ο Μπασάρ νοιαζόταν μόνο για τον εαυτό του».

Ο δικηγόρος του θείου του Μπασάρ, Ριφάτ αλ Άσαντ, θυμήθηκε πώς οι πελάτες του τον καλούσαν πανικόβλητοι, χωρίς να ξέρουν πώς να διαφύγουν από τη Συρία μετά τη φυγή του πρώην προέδρου.

«Όταν έφτασαν στη Χμεϊμίμ, είπαν στους Ρώσους στρατιώτες ότι ήταν μέλη της οικογένειας Άσαντ, αλλά δεν μιλούσαν ρωσικά ή αραβικά. Έτσι, οκτώ από αυτούς αναγκάστηκαν να κοιμηθούν στα αυτοκίνητά τους μπροστά από τη βάση», είπε ο Ελί Χατέμ, δικηγόρος του Ριφάτ.

Μόνο μετά την παρέμβαση ανώτερου Ρώσου αξιωματούχου κατάφερε η οικογένεια να διαφύγει στο Ομάν.

Η μάχη της Άσμα Άσαντ με την λευχαιμία

Τους πρώτους μήνες μετά τη διαφυγή των Άσαντ, ο Μπασάρ δεν σκεφτόταν τους πρώην συμμάχους του καθεστώτος. Η προσοχή της οικογένειας ήταν στραμμένη στην Άσμα, την πρώην πρώτη κυρία της Συρίας, η οποία είχε διαγνωστεί με λευχαιμία και βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση. Μάλιστα, πριν από την πτώση του καθεστώτος, η Άσμα είχε υποβληθεί σε θεραπείες στη Μόσχα.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, ανάρρωσε μετά από πειραματική θεραπεία υπό την επίβλεψη των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας.

«Η Μόσχα δεν αφήνει τον Άσαντ να μιλήσει δημόσια»

Με την υγεία της Άσμα να έχει σταθεροποιηθεί, ο πρώην δικτάτορας ήθελε να μιλήσει δημόσια και να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή των γεγονότων. Είχε προγραμματίσει συνεντεύξεις με το RT και έναν δημοφιλή δεξιό Αμερικανό podcaster, αλλά περιμένει την έγκριση των ρωσικών αρχών για να εμφανιστεί στα μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, το Κρεμλίνο του απαγόρευσε κάθε δημόσια εμφάνιση.

«Ο Άσαντ μπορεί να ζει εδώ, αλλά δεν μπορεί να ασκεί πολιτικές δραστηριότητες… Δεν έχει το δικαίωμα να ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα στα μέσα ενημέρωσης ή στην πολιτική. Έχετε ακούσει τίποτα από αυτόν; Όχι, γιατί δεν του επιτρέπεται – αλλά είναι ασφαλής και ζωντανός», δήλωσε ο πρέσβης της Ρωσίας στο Ιράκ, Έλμπρους Κουτρασέφ.

Η ζωή των παιδιών του Άσαντ, αντίθετα, φαίνεται να συνεχίζεται με σχετικά λίγες αναταράξεις, καθώς προσαρμόζονται στη νέα τους ζωή ως μέλη της ελίτ της Μόσχας.

Ο οικογενειακός φίλος που μίλησε στον Guardian ανέφερε πως τα συνάντησε πριν από λίγους μήνες και του φάνηκαν «ακόμα σε σοκ. Προσπαθούν να συνηθίσουν τη ζωή τους σήμερα».

Η μόνη φορά που η οικογένεια Άσαντ – χωρίς τον Μπασάρ – εμφανίστηκε δημόσια μετά το τέλος του καθεστώτος, ήταν στην αποφοίτηση της κόρης του, Ζέιν αλ Άσαντ, στις 30 Ιουνίου, όταν έλαβε πτυχίο στις διεθνείς σχέσεις από το MGIMO, το ελίτ πανεπιστήμιο της Μόσχας. Δύο συμφοιτητές της Ζέιν ανέφεραν πως η οικογένεια ήταν παρούσα στην τελετή, αλλά δεν έμεινε για πολύ ούτε έβγαλε φωτογραφίες, όπως οι άλλες οικογένειες.

Ο γιος του Άσαντ, Χαφέζ, που θεωρούνταν πιθανός διάδοχός του, μετά από βίντεο που ανάρτησε στο Telegram τον Φεβρουάριο, ισχυριζόμενος πως η Μόσχα τους διέταξε να εγκαταλείψουν τη Συρία, έχει κλείσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και χρησιμοποιεί πλέον λογαριασμούς με ψευδώνυμο.

Τα ταξίδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η οικογένεια ζει μέσα στην πολυτέλεια, γεμίζοντας το σπίτι με αγαθά και τις ντουλάπες με επώνυμα ρούχα, ενώ τα παιδιά του Άσαντ επισκέπτονται συχνά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με την Άσμα να τα συνοδεύει.

Αρχεία πτήσεων που είδε ο Guardian από το 2017 έως το 2023 υποδηλώνουν ότι τα Εμιράτα είναι εδώ και πολύ καιρό ο αγαπημένος προορισμός της οικογένειας Άσαντ, ακόμη και όταν βρισκόταν στην εξουσία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η οικογένεια ήλπιζε να μετακομίσει από τη Μόσχα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Δεν μιλούσαν ρωσικά και δυσκολεύονταν να ενταχθούν στους ρωσικούς κύκλους. Ωστόσο, συνειδητοποίησαν πως δεν μπορούν να εγκατασταθούν μόνιμα εκεί, καθώς στα Εμιράτα δεν ένιωθαν άνετα να τους φιλοξενήσουν.

Αφού οι αντάρτες κατέλαβαν τη Συρία, βρήκαν και προσωπικές φωτογραφίες στα κτήματα του Άσαντ. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλημμύρισαν με εικόνες του νεαρού Μπασάρ με εσώρουχα και μαγιό. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που έσπασε η ατσαλένια εικόνα που είχε ως δικτάτορας.

Μια από τις φωτογραφίες του Άσαντ που διέρρευσαν στα social media

Ο Καμάλ Αλάμ, πρώην ανώτερος ερευνητής του Atlantic Council, δήλωσε: «Χρειάστηκε η πτώση του καθεστώτος για να βγουν αυτές οι φωτογραφίες. Θα έλεγα ότι η οικογένεια είναι πολύ κλειστή και ποτέ δεν της άρεσε να εκτίθεται». «Και δεν θα το κάνει ούτε στο μέλλον», εκτιμά.

