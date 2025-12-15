Λογαριασμός
Σίδνεϊ: Φωτογραφία του Αυστραλού ήρωα που αφόπλισε έναν από τους δράστες να νοσηλεύεται

Ο Αυστραλός ήρωας, ο μουσουλμάνος Αχμέντ αλ Αχμέντ, ο οποίος πυροβολήθηκε όταν αφόπλισε έναν από τους ενόπλους, φωτογραφήθηκε να αναρρώνει στο νοσοκομείο

Sydney

Στη δημοσιότητα έδωσε αυστραλιανό δίκτυο φωτογραφία του ήρωα που αφόπλισε έναν από τους δράστες στο μακελειό του Σίδνεϊ με 15 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.  


Ο Αυστραλός ήρωας, ο μουσουλμάνος Αχμέντ αλ Αχμέντ, ο οποίος πυροβολήθηκε όταν αφόπλισε επιδεικνύοντας γενναιότητα έναν από τους ενόπλους, φωτογραφήθηκε να αναρρώνει στο νοσοκομείο μετά από χειρουργική επέμβαση.

Συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 745.000 δολάρια Αυστραλίας για την κάλυψη των ιατρικών του εξόδων.

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Μπιλ Άκμαν, έκανε μια γενναιόδωρη δωρεά 99.999 δολαρίων.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Αυστραλία Μακελειό στο Σίδνεϊ τρομοκρατική επίθεση
