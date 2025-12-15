Στη δημοσιότητα έδωσε αυστραλιανό δίκτυο φωτογραφία του ήρωα που αφόπλισε έναν από τους δράστες στο μακελειό του Σίδνεϊ με 15 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

HERO OF THE DAY.

A brave man risked his own life, disarmed the terrorist, and saved countless lives. pic.twitter.com/Bc1Bhr3u3I December 14, 2025



Ο Αυστραλός ήρωας, ο μουσουλμάνος Αχμέντ αλ Αχμέντ, ο οποίος πυροβολήθηκε όταν αφόπλισε επιδεικνύοντας γενναιότητα έναν από τους ενόπλους, φωτογραφήθηκε να αναρρώνει στο νοσοκομείο μετά από χειρουργική επέμβαση.

Συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 745.000 δολάρια Αυστραλίας για την κάλυψη των ιατρικών του εξόδων.

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Μπιλ Άκμαν, έκανε μια γενναιόδωρη δωρεά 99.999 δολαρίων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.