Σε κατάσταση σοκ παραμένει η αυστραλιανή κοινή γνώμη μετά το μακελειό στο Σίδνεϊ, με νεότερο απολογισμό 16 νεκρούς (συν τον έναν δράστη) και 40 τραυματίες. Οι ηλικίες των θυμάτων κυμαίνονται από 10 έως 87 ετών, μεταξύ αυτών ένας επιζήσας του Ολοκαυτώματος.

Μεσίστιες θα κυματίζουν οι σημαίες της Αυστραλίας σε όλη τη χώρα ως ένδειξη εθνικού πένθους μετά την ένοπλη επίθεση ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπάνεζι. «Οι σημαίες θα κυματίσουν μεσίστιες σε όλη τη χώρα σήμερα ως φόρος τιμής στα θύματα και τους τραυματίες», δήλωσε ο Αλμπάνεζι.

Η αστυνομία αποκάλυψε ότι γνωρίζει «πολύ λίγα» για το δίδυμο πατέρα και γιου πίσω από την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ. Οι αρχές χαρακτήρισαν την επίθεση «τρομοκρατική» και «αντισημιτική».

Οι ταυτότητες των δύο φερόμενων ως ενόπλων έχουν επιβεβαιωθεί από το δίκτυο 9News: Σατζίντ Άκραμ, 50 ετών, και Ναβίντ Άκραμ, 24 ετών πακιστανικής καταγωγής.

Ο Ναβίντ γεννήθηκε στην Αυστραλία το 2001, ενώ ο πατέρας του έφτασε στην Αυστραλία το 1998 με φοιτητική βίζα τόνισε το πρωί της Δευτέρας Επίτροπος της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον. Η βίζα του πατέρα μετατράπηκε το 2001 μετατράπηκε σε partner vsa και, μετά από ταξίδια στο εξωτερικό, είχε λάβει τρεις φορές βίζα επιστροφής.

«Εργαζόμαστε σε μεγάλο βαθμό με το ιστορικό και των δύο ατόμων. «Σε αυτό το στάδιο, γνωρίζουμε πολύ λίγα γι' αυτούς».

Μια αστυνομική πηγή δήλωσε στην δημοσιογράφο εγκλημάτων του 9News, Έμμα Πάρτριτζ, ότι ο Ναβίντ Άκραμ μπορεί να είχε ιστορικούς δεσμούς με μια τρομοκρατική ομάδα του Ισλαμικού Κράτους. Πιστεύεται ότι μια σημαία του Ισλαμικού Κράτους βρέθηκε στο αυτοκίνητό τους.

Είπε επίσης ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν αδειοδοτημένα πυροβόλα όπλα και ότι ο πατέρας είχε άδεια οπλοκατοχής.

Ο Λάνιον είπε ότι ο 50χρονος ήταν κάτοχος πυροβόλων όπλων με άδεια στη Νέα Νότια Ουαλία για 10 χρόνια και κατείχε έξι όπλα.

Έξι όπλα έχουν ανακτηθεί έκτοτε, αν και δεν είναι σαφές εάν όλα βρέθηκαν στο σημείο του μακελειού στο Μπόνταϊ.

Επιβεβαίωσε ότι ο μεγαλύτερος σε ηλικία ένοπλος ήταν μέλος μιας λέσχης όπλων, η οποία του επέτρεψε να αποκτήσει την άδεια οπλοκατοχής του.

Ο Λάνιον επέμεινε ότι τα κριτήρια για την απόκτηση άδειας οπλοκατοχής είναι αυστηρά, αλλά ο Αλμπανέζι δήλωσε ότι θα εξετάζει αυστηροποίηση της αδειοδότησης, η οποία δεν θα είναι επ' αόριστον/

Το ζευγάρι «είπε ψέματα στην οικογένεια για το πού βρισκόταν» πριν από την επίθεση

Η μητέρα του Ναβίντ, Βερένα, δήλωσε στην εφημερίδα The Sydney Morning Herald ότι είχε μιλήσει τελευταία φορά με την οικογένειά της το Σάββατο το πρωί και της είπαν ότι πατέρας και γιος βρίσκονταν στον κόλπο Τζέρβις στη νότια ακτή της Νέας Νότιας Ουαλίας.

«Με πήρε τηλέφωνο [την Κυριακή] και μου είπε: "Μαμά, μόλις πήγα για κολύμπι. Έκανα καταδύσεις". ''Θα πάμε... να φάμε τώρα, και κατόπιν αυτό το πρωϊνό θα μείνουμε σπίτι επειδή κάνει πολλή ζέστη''», είπε η Βερένα.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός απέρριψε τις κατηγορίες περί αποτυχίας των υπηρεσιών πληροφοριών. Ο Λάνιον είπε ότι δεν υπήρχε «καμία ένδειξη» εκ των προτέρων ότι κάποιος από τους άνδρες που φέρεται να εμπλέκονται στους πυροβολισμούς σχεδίαζε την επίθεση.

Είπε επίσης ότι δεν μπορούσε να σχολιάσει πιθανά κίνητρα για την επίθεση.

«Είμαστε ακόμα πολύ νωρίς στην έρευνα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρέχουμε πληροφορίες», είπε ο Λάνιον.

«Θέλω να δώσω στους ερευνητές μας την ευκαιρία να διερευνήσουν διεξοδικά και χωρίς εικασίες.

«Ακούσαμε ότι πολλές πληροφορίες έρχονταν στο φως. Θέλω να είμαι βέβαιος ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς... η έρευνά μας θα είναι διεξοδική».

«Η βαλλιστική και η εγκληματολογική έρευνα θα καθορίσουν αν αυτά τα έξι πυροβόλα όπλα είναι και τα έξι που είχαν άδεια οπλοφορίας σε αυτόν τον άνδρα», τόνισε.

Η αστυνομία πραγματοποίησε επίσης έφοδο σε ένα ακίνητο όπου πιστεύεται ότι οι φερόμενοι ως ένοπλοι διέμεναν λίγο πριν από τους πυροβολισμούς.

Δεν είναι γνωστό πόσο καιρό διέμεναν στο ακίνητο, αλλά πιστεύεται ότι πρόκειται για βραχυπρόθεσμη ενοικίαση.

Μεγάλες τμήματα της παραλίας Μπόνταϊ παραμένουν κλειστά για έρευνες.

Η ομάδα πυροσβεστών κλήθηκε επίσης μετά την εύρεση ύποπτων αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών σε ένα αυτοκίνητο στην παραλία.

Αυτές οι συσκευές απομακρύνθηκαν και η ζώνη ερευνών περιορίστηκε, αλλά η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη.

Σκηνές απόλυτου πανικού καταγράφηκαν στην παραλία, όταν οι δύο ένοπλοι άνδρες πυροβολούσαν αδιακρίτως.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ΜΜΕ στην Αυστραλία, ο τρόμος για εκατοντάδες ανθρώπους που βρίσκονταν στη δημοφιλή παραλία διήρκεσε τουλάχιστον 15 λεπτά.

Βίντεο που ανέβηκαν στα social media από το σημείο της τρομοκρατικής επιθεσης αναδεικνύουν τον πανικό που επικράτησε, ενώ οι πυροβολισμοί ακούγονταν από άγνωστη κατεύθυνση.

Εκατοντάδες άνθρωποι που βρίσκονταν στην παραλία έτρεχαν πανικόβλητοι να απομακρυνθούν, ενώ άλλοι είχαν πέσει στο έδαφος καλύπτοντας το κεφάλι τους, αλλά και τα παιδιά τους με τα σώματά τους.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας οι αρχές ασχολήθηκαν με τον 24χρονο για πρώτη φορά το 2019, αλλά η αξιολόγηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις για «συνεχιζόμενη απειλή» ή κίνδυνο να εμπλακεί σε βίαιες ενέργειες.

