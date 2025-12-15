Αυστραλία: Ημέρα πένθους για την επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ

Μεσίστιες θα κυματίζουν οι σημαίες της Αυστραλίας όλη τη χώρα ως ένδειξη εθνικού πένθους μετά την ένοπλη επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ που άφησε 15 νεκρούς, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπάνεζι.

«Οι σημαίες θα κυματίσουν μεσίστιες σε όλη τη χώρα σήμερα ως φόρος τιμής στα θύματα και τους τραυματίες», δήλωσε ο Αλμπάνεζι.

Οι αρχές χαρακτήρισαν την επίθεση «τρομοκρατική» και «αντισημιτική».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.