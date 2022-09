Σε επαγρύπνηση η Φλόριντα για τον τυφώνα Ίαν - Εντολές εκκένωσης περιοχών

Σε επαγρύπνηση βρίσκονται οι κάτοικοι της Φλόριντα οι οποίοι προετοιμάζονται για τον τυφώνα Ίαν, ο οποίος αναμένεται να χτυπήσει με σφοδρότητα την πολιτεία το βράδυ της Τρίτης.

Ο τυφώνας που έχει μετατραπεί πλέον σε ισχυρή καταιγίδα κατευθύνεται προς την νοτιοδυτική ακτή της πολιτείας με τις αρχές να έχουν δώσει ήδη εντολή για εκκενώσεις.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο τυφώνας πέρασε από τη δυτική Κούβα το πρωί της Τρίτης, φτάνοντας στην ξηρά γύρω στις 4.30 π.μ. τοπική ώρα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης ότι η καταιγίδα πιθανότατα θα κατευθυνθεί βόρεια-βορειοανατολικά στον Κόλπο του Μεξικού, όπου είναι πιθανό να αποκτήσει ισχύ αλλά να χάσει ταχύτητα.

Ο τυφώνας Ίαν θα είναι ο πρώτος μεγάλος τυφώνας για το 2022 που θα πλήξει τις ΗΠΑ. Πέρυσι, ο τυφώνας Άιντα κατηγορίας 4 έπληξε τη Λουιζιάνα προκαλώντας ζημιές ύψους περίπου 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Hurricane & Tropical Storm Warnings for #Ian are in effect for much of the west coast of Florida. Preparations to protect life and property should be rushed to completion. Today is your last day to prepare and follow evacuation orders from local officials. https://t.co/cy01fM7Od6 pic.twitter.com/qAwQAHpjDG