Δύο χρόνια έχουν περάσει από την έναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Χαμάς, ως απάντηση στη σφαγή 1.200 Ισραηλινών στις 7 Οκτωβρίου του 2023 και οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αίγυπτο με τις δύο πλευρές να μελετάνε κάθε λεπτομέρεια του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ.

Ο αξιωματούχος της Χαμάς, Φαουζί Μπαρχούμ, δήλωσε σήμερα Τρίτη ότι η αντιπροσωπεία της οργάνωσης που βρίσκεται στην Αίγυπτο για συνομιλίες πάνω στο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, επιδιώκει να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια για την επίτευξη μιας συμφωνίας.

Πηγή στο CNN ανέφερε ότι οι πραγματικές διαπραγματεύσεις ξεκινούν σοβαρά σήμερα και ότι, ενώ η διαδικασία ξεκινά αύριο, σήμερα επρόκειτο κυρίως για μια άσκηση ακρόασης και μετάδοσης πληροφοριών.

Μία ακόμη πηγή πρόσθεσε ότι «δεν προέκυψε τίποτα νέο από τις χθεσινές συνομιλίες» και ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Πάντως, οι συνομιλίες αναμένεται να διαρκέσουν μερικές ημέρες, ενώ ο Τραμπ υποστήριξε από την πλευρά του ότι η Χαμάς κάνει σημαντικές παραχωρήσεις κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Στην Αίγυπτο ο Γουίτκοφ

Στην Αίγυπτο μεταβαίνει επίσης και μια αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ ο οποίος θα συμμετάσχει την Τετάρτη στις συνομιλίες σχετικά με την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα και την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γερμανό ομόλογό του, Γιόχαν Βάντεφουλ, ο Αμπντελάτι δήλωσε ότι «είχαν μια μακρά συζήτηση με τον Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος αναμένεται στην Αίγυπτο τις επόμενες ώρες».

Ο Χαλίλ αλ-Χάγια , ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, ο οποίος ήταν ένας από τους στόχους της ισραηλινής επίθεσης στην Ντόχα του Κατάρ τον περασμένο μήνα, βρέθηκε χθες στο Σαρμ ελ-Σέιχ για έμμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ σχετικά με το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ. Επίσης, στις συνομιλίες συμμετέχουν δύο ακόμα στελέχη της οργάνωσης που είχαν βρεθεί στο ισραηλινό στόχαστρο.

Οι ΗΠΑ εκπροσωπούνται από τον Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ και πρώην προεδρικό σύμβουλο Τζάρεντ Κούσνερ .

Κατάρ: Η απελευθέρωση ομήρων από τη Χαμάς θα σήμαινε το τέλος του πολέμου

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι δήλωσε σε δημοσιογράφους στην Ντόχα ότι «αν η Χαμάς παραδώσει τους ομήρους, αυτό θα σημάνει το τέλος του πολέμου».

Επίσης, αναφέρει ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να είχε ήδη σταματήσει τις επιχειρήσεις στη Γάζα, σύμφωνα με το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Περιμένουμε τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων τις επόμενες ημέρες σχετικά με την κατάπαυση του πυρός. Αυτό το ερώτημα θα πρέπει να απευθυνθεί πρώτα στην ισραηλινή κυβέρνηση κατοχής. Υποτίθεται ότι θα έπρεπε να υπάρχει κατάπαυση του πυρός εάν οι δηλώσεις του πρωθυπουργού εκεί σχετικά με την τήρηση του σχεδίου Τραμπ ήταν αληθείς», τόνισε ο Ανσάρι.

Όπως είπε, υπήρχαν ακόμα πολλές λεπτομέρειες που έπρεπε να διευθετηθούν σχετικά με το σχέδιο του Τραμπ γι αυτό και είναι πολύ νωρίς για να συζητήσουμε το μέλλον του πολιτικού γραφείου της Χαμάς στο Κατάρ, κατέληξε.

