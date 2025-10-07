Εκατοντάδες Ισραηλινοί συγκεντρώνονται στην Πλατεία Ομήρων του Τελ Αβίβ για να τιμήσουν δύο χρόνια από τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Τα συναισθήματα του πλήθους είναι ανάμεικτα αφού από τη μία πενθούν του 1.200 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση της Χαμάς και τους 250 που απήχθησαν και από την άλλη υπάρχει μια επιφυλακτική ελπίδα για κατάπαυση του πυρός καθώς διεξάγονται στην Αίγυπτο συνομιλίες.

Από το πρωί άνθρωποι συγκεντρώνονται σε μνημεία σε όλο το Ισραήλ καταθέτοντας λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων, ενώ ο ένας παρηγορεί τον άλλον.

Πλακέτες φέρουν τα ονόματα των θυμάτων τα οποία συνοδεύονται από χαμογελαστές φωτογραφίες ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη όσων σκοτώθηκαν σε στιγμές χαράς και όχι πόνου.

Η Τόβα Ντβιρ, μια επισκέπτρια, δήλωσε στο CNN ότι ξύπνησε σήμερα το πρωί με μια αίσθηση «βάρους, και αυτό είναι το σωστό μέρος για να το απελευθερώσει και να νιώσει κάτι».

«Κάθομαι εδώ αντικρίζοντας τις φωτογραφίες των ομήρων και η καρδιά μου είναι με τις οικογένειες», είπε. «Αναρωτιέμαι ποιος θα επιστρέψει, σε ποια κατάσταση και αν είναι δυνατόν να αναρρώσει. Αυτή η βαρύτητα δεν φεύγει ποτέ, ειδικά αν γνωρίζεις κάποιον που έχει πληγεί από την 7η Οκτωβρίου, και είναι δύσκολο να νιώσεις ελπίδα».

Ανεπίσημες εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται επίσης στα μικρά κιμπούτς του νότιου Ισραήλ, τα μέλη των οποίων σκοτώθηκαν ή απήχθησαν, και μια μεγάλη συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στο Τελ Αβίβ για να ζητηθεί η απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων από την αιχμαλωσία της Χαμάς στη Γάζα.

Ξεχωριστή κυβερνητική επιμνημόσυνη δέηση πρόκειται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στο εθνικό νεκροταφείο του Ισραήλ στο όρος Χερτσλ, κατά την επέτειο του εβραϊκού ημερολογίου.

Νωρίς σήμερα το πρωί, οι άνθρωποι τήρησαν ενός λεπτού σιγή στον χώρο του μουσικού φεστιβάλ Nova.Ο χώρος του φεστιβάλ βρέσκεται στην έρημο Νεγκέβ, κοντά στο κιμπούτς Ρε'ίμ δίπλα από τα σύνορα με τη Γάζα εκεί που εισέβαλε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Συγκεντρώσεις και σε άλλες χώρες

Σε μια τελετή στην Πύλη του Βρανδεμβούργου στο κέντρο του Βερολίνου, διαβάστηκαν τα ονόματα των θυμάτων των επιθέσεων της Χαμάς, ακολουθούμενη από οικουμενική επιμνημόσυνη δέηση σε κοντινό καθεδρικό ναό.

Απόψε θα πραγματοποιηθεί επίσης αγρυπνία κατά του αντισημιτισμού κοντά στο Πανεπιστήμιο Χούμπολτ στην πρωτεύουσα, ταυτόχρονα με μια φιλοπαλαιστινιακή συγκέντρωση στην πλατεία Αλεξάντερπλατς με τίτλο «Σταματήστε τη Γενοκτονία».

Παρόμοιες εκδηλώσεις διοργανώθηκαν στο Λονδίνο, το Τορόντο και την Αυστραλία, με τους διοργανωτές να υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για «ασφαλείς, μη πολιτικές συγκεντρώσεις» που στόχο έχουν την ενότητα, τη μνήμη και την υποστήριξη των ομήρων.

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων ευχαριστεί τον Τραμπ

Παράλληλα, το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων του Ισραήλ ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την αφοσίωσή του στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και στην απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται εκεί, σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε.

«Πριν από δύο χρόνια, οι ζωές μας άλλαξαν για πάντα», ανέφερε το φόρουμ. «Τρομοκράτες εισέβαλαν στις κοινότητές μας, στα κόμματά μας και στις βάσεις μας, δολοφονώντας, βιάζοντας, τραυματίζοντας και απαγάγοντας εκατοντάδες αθώους ανθρώπους».

«Κάθε ένας από αυτούς πρέπει να επιστρέψει στην πατρίδα του. Οι ζωντανοί χρειάζονται αποκατάσταση και οι νεκροί αξίζουν ταφή στην πατρίδα τους», ανέφερε το φόρουμ.

Το φόρουμ δήλωσε ότι είναι «βαθιά ευγνώμων στον Πρόεδρο Τραμπ για την ακλόνητη αφοσίωσή του και την ηγεσία του. Η συμφωνία του μας δίνει την ελπίδα ότι αυτός ο εφιάλτης μπορεί επιτέλους να τελειώσει και οι αγαπημένοι μας να επιστρέψουν σπίτι».

Κάλεσε επίσης τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να «βάλει τέλος σε αυτόν τον εφιάλτη».

«Αυτή είναι η στιγμή να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα τερματίσει τον μακρύτερο πόλεμο στην ιστορία μας και θα φέρει και τους 48 ομήρους πίσω στα σπίτια τους», ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

