Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισπανία: Κατάρρευση κτιρίου στο κέντρο της Μαδρίτης - Τουλάχιστον 2 εγκλωβισμένοι

Η περιοχή κοντά στο μετρό της Όπερας έχει αποκλειστεί - Στο σημείο ασθενοφόρα και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις

madriti

Ένα 6όροφο κτίριο κατέρρευσε σήμερα στο κέντρο της Μαδρίτης, δίπλα στην Όπερα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εφημερίδας EL PAIS. 

Η περιοχή έχει αποκλειστεί, και έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. 

Τουλάχιστον δύο άτομα είναι παγιδευμένα μέσα στα συντρίμμια και ένας σοβαρά τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την Αστυνομία.

'Όπως ανέφερε στην ισπανική εφημερίδα αυτόπτης μάρτυρας, το κτίριο που κατέρρευσε είχε εγκαταλειφθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και βρισκόταν υπό κατασκευή.

Σε εξέλιξη...

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισπανία Μαδρίτη κατάρρευση κτιρίου
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark