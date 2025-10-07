Ένα 6όροφο κτίριο κατέρρευσε σήμερα στο κέντρο της Μαδρίτης, δίπλα στην Όπερα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εφημερίδας EL PAIS.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί, και έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

🔴 ÚLTIMA HORA | Se derrumba un edificio en el centro de Madrid, al lado de Ópera: “Está lleno de ambulancias y policías y no nos dejan entrar” https://t.co/AbNjAOHhBD pic.twitter.com/ywcUKRzB4v — EL PAÍS (@el_pais) October 7, 2025

Τουλάχιστον δύο άτομα είναι παγιδευμένα μέσα στα συντρίμμια και ένας σοβαρά τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την Αστυνομία.

'Όπως ανέφερε στην ισπανική εφημερίδα αυτόπτης μάρτυρας, το κτίριο που κατέρρευσε είχε εγκαταλειφθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και βρισκόταν υπό κατασκευή.

Σε εξέλιξη...

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.