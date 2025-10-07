Περισσότεροι από 200 ορειβάτες εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην ανατολική πλευρά του Έβερεστ στο Θιβέτ, σημειώνει το Reuters.

Το Σάββατο, σφοδρή χιονόπτωση έπληξε την απομακρυσμένη κοιλάδα Κάρμα του Θιβέτ, σε μέσο υψόμετρο 4.200 μέτρων. Την Κυριακή, οι διασώστες οδήγησαν περίπου 350 εγκλωβισμένους ορειβάτες σε ασφαλές μέρος.

«Ευτυχώς, μερικοί άνθρωποι μπροστά μας άνοιγαν το μονοπάτι, αφήνοντας ίχνη που μπορούσαμε να ακολουθήσουμε -αυτό το έκανε λίγο πιο εύκολο», είπε ο Έρικ Γουέν, 41 ετών, προσθέτοντας ότι περπάτησε με δυσκολία 19 χιλιόμετρα μέσα στο χιόνι.

Δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ανακοίνωση για την κατάσταση των υπόλοιπων ορειβατών από τότε, παρόλο που τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι είχε επιτευχθεί επικοινωνία μαζί τους.



