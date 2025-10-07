Η Χαμάς παρουσίασε λεπτομερώς τους κύριους όρους της επί του σχεδίου 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ για την κατάπαυση του πυρός καθώς οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αίγυπτο.

Ο Φαουζί Μπαρχούμ, εκπρόσωπος της οργάνωσης, δήλωσε νωρίτερα ότι η αντιπροσωπεία της επιδιώκει να «ξεπεράσει όλα τα εμπόδια» για να καταλήξει σε μια συμφωνία που να ανταποκρίνεται «στις προσδοκίες του λαού μας στη Γάζα».

Ο Μπαρχούμ απαρίθμησε τα βασικά αιτήματα της Χαμάς ως εξής:

- Μόνιμη και ολοκληρωμένη κατάπαυση του πυρός

-Η πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από όλη τη Γάζα

- Απεριόριστη είσοδος ανθρωπιστικής και αρωγής βοήθειας

-Η επιστροφή των εκτοπισμένων στα σπίτια τους

-Η άμεση έναρξη μιας πλήρους διαδικασίας ανοικοδόμησης, υπό την επίβλεψη ενός εθνικού παλαιστινιακού σώματος τεχνοκρατών

-Μια δίκαιη συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων

Ο Μπαρχούμ κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι επιδιώκει να «παρακωλύσει και να ματαιώσει» τον τρέχοντα γύρο διαπραγματεύσεων, όπως είχε «εσκεμμένα ματαιώσει όλους τους προηγούμενους γύρους».

«Παρά τη βάναυση στρατιωτική δύναμη, την απεριόριστη υποστήριξη και την πλήρη αμερικανική συνεργασία στον πόλεμο εξόντωσης στη Γάζα, δεν έχουν καταφέρει και δεν θα καταφέρουν να επιτύχουν μια ψευδή εικόνα νίκης», δήλωσε ο Μπαρχούμ.

Σημειώνεται ότι ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι δήλωσε νωρίτερα σε δημοσιογράφους στην Ντόχα ότι «αν η Χαμάς παραδώσει τους ομήρους, αυτό θα σημάνει το τέλος του πολέμου» και τόνισε ότι υπήρχαν ακόμα πολλές λεπτομέρειες που έπρεπε να διευθετηθούν σχετικά με το σχέδιο του Τραμπ γι αυτό και είναι πολύ νωρίς για να συζητήσουμε το μέλλον του πολιτικού γραφείου της Χαμάς στο Κατάρ.

