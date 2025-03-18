«Ισχύς και Ξίφος» κατά της Χαμάς

Μετά το αδιέξοδο των επαφών για εκεχειρία, το Ισραήλ ανανέωσε τις επιχειρήσεις του στη Γάζα αφού ενημερώθηκε σχετικά ο Λευκός Οίκος. Το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς κάνει λόγο για εκατοντάδες νεκρούς.

Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ

Η ισραηλινή επιχείρηση «Ισχύς και Ξίφος» άρχισε σήμερα το πρωί με εκτεταμένους βομβαρδισμούς της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, αρχικά στο βόρειο τμήμα της Γάζας και στη συνέχεια νοτιότερα, στα στρατόπεδα προσφύγων Ντιρ-Αλ-Μπάλαχ και Νουσεϊράτ. Παράλληλα, το φυλάκιο της Ράφα στα σύνορα με την Αίγυπτο έκλεισε, με αποτέλεσμα ολόκληρος ο παλαιστινιακός θύλακας να έχει πλήρως αποκλειστεί. Το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς αναφέρει ότι από την έναρξη των βομβαρδισμών μέχρι νωρίς το μεσημέρι, ο απολογισμός των νεκρών υπερβαίνει τα 300 άτομα.



Με σημερινή του ανακοίνωση, ο ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισράελ Κατς, ξεκαθαρίζει ότι «εάν η Χαμάς δεν απελευθερώσει όλους τους ομήρους, τότε θα ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως και η παλαιστινιακή οργάνωση θα αντιμετωπίσει τη δύναμη του ισραηλινού στρατού όπως δεν την έχει δει μέχρι τώρα». Την ίδια στιγμή, από το ιδιαίτερο γραφείο του Πρωθυπουργού Νετανιάχου επισημαίνεται ότι οι βομβαρδισμοί που βρίσκονται σε εξέλιξη στοχεύουν να εκπληρώσουν τους στόχους του πολέμου, στους οποίους περιλαμβάνεται και η απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Αναμενόμενη εξέλιξη

Πρόκειται για μία εξέλιξη αναμενόμενη, καθότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες οι διαπραγματεύσεις που αρχικά πραγματοποιούνταν στη Ντόχα και μέχρι χθες το απόγευμα στο Κάιρο είχαν βαλτώσει. Η Χαμάς επεδίωκε καθ’ όλη τη διάρκεια των συνομιλιών να τεθεί σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο της συμφωνίας εκεχειρίας, στο πέρας του οποίου προβλεπόταν η απελευθέρωση όλων των ομήρων, τερματισμός του πολέμου και πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα. Αντιθέτως, το Ισραήλ επέμεινε στη θέση του να παραταθεί η ισχύς του πρώτου σταδίου εκεχειρίας, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται με κανέναν τρόπο να αποδεχθεί την παρουσία της Χαμάς στη Γάζα της ‘επόμενης μέρας’.



Η συμβιβαστική πρόταση του ειδικού Αμερικανού απεσταλμένου Στίβεν Γουίτκοφ για άμεση απελευθέρωση περιορισμένου αριθμού ισραηλινών ομήρων, εκεχειρία 50 έως 60 ημερών και συνέχιση των διαπραγματεύσεων, εν τέλει δεν βρήκε γόνιμο έδαφος. Το αδιέξοδο αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ήδη από χθες το βράδυ να διαρρέεται στα ισραηλινά και αραβικά ΜΜΕ ότι το πιθανότερο σενάριο θα είναι η ανανέωση των επιχειρήσεων. Σήμερα ισραηλινές δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ είχαν ενημερωθεί για τη σημερινή εξέλιξη.



Σύμφωνα με τα κρατικά ισραηλινά μέσα, επικαλούμενα κυβερνητικές πηγές, το σχέδιο της επιχείρησης «Ισχύς και Ξίφος» προβλέπει αεροπορικές επιχειρήσεις ακριβείας κατά θέσεων της Χαμάς, διευκρινίζοντας ότι, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν προβλέπεται προέλαση χερσαίων δυνάμεων. Παράλληλα, αίσθηση προκάλεσε στην ισραηλινή ειδησεογραφία ότι ήδη από χθες το αργά το απόγευμα είχε αρχίσει να παρατηρείται έντονη στρατιωτική κινητικότητα εκ μέρους ένοπλων ομάδων της Χαμάς, με αποτέλεσμα να συγκληθεί εκτάκτως αργά χθες το βράδυ επείγουσα σύσκεψη υπό τον Νετανιάχου με ανώτατους επιτελείς του στρατού και των υπηρεσιών ασφαλείας.



Στο Ισραήλ επικρατεί κατάσταση μερικής επιφυλακής. Οι δήμοι των πόλεων Ρισόν Λε-Τσιόν, Χολόν και Πέταχ Τίκβα του κεντρικού Ισραήλ αποφάσισαν να ανοίξουν τα δημόσια καταφύγια, ενώ έκτακτα μέτρα πολιτικής άμυνας εφαρμόζονται από σήμερα το πρωί στην ισραηλινή μεθόριο περιμετρικά της Γάζας.

