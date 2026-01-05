Η υπόθεση κατά του Νικολάς Μαδούρο ανατέθηκε σε έναν δικαστή με βαρύ θεσμικό αποτύπωμα: στον 92χρονο Alvin K. Hellerstein, βετεράνο της ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, γνωστός για αποφάσεις που αφορούν στην τρομοκρατία, την εθνική ασφάλεια, αλλά και την προεδρική εξουσία.

Ο Alvin K. Hellerstein διορίστηκε από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, το 1998.

Ο Hellerstein, ανώτερος δικαστής από το 2011 στο Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, έχει προεδρεύσει σε υποθέσεις που προέκυψαν από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, καθώς και σε άλλες υποθέσεις που αφορούν την τρομοκρατία και την εθνική ασφάλεια.

Το καλοκαίρι, ο πρώην στρατηγός και επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Βενεζουέλας, Hugo Carvajal Barrios, δήλωσε ένοχος ενώπιον του Hellerstein για κατηγορίες που σχετίζονται με ναρκο-τρομοκρατία και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Hellerstein έχει επίσης απασχολήσει την επικαιρότητα τα τελευταία χρόνια, όταν απέρριψε τα αιτήματα του Ντόναλντ Τραμπ να μεταφερθεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο η ποινική υπόθεση για περί δωροδοκίας. Ο Hellerstein έκρινε ότι τα χρήματα που κατέβαλε ο Τραμπ στον Michael Cohen, ο οποίος είχε μεσολαβήσει για τις πληρωμές προς τη Στόρμι Ντάνιελς, δεν αφορούσαν την άσκηση των προεδρικών του καθηκόντων. Ως εκ τούτου, δεν μπορούσαν να θεωρηθούν «επίσημες πράξεις» της προεδρίας. Ο Τραμπ εξακολουθεί να προσβάλλει δικαστικά αυτή την απόφαση.

Την άνοιξη, ο Hellerstein εξέδωσε απόφαση με την οποία σταμάτησε την κυβέρνηση Τρανπ από τη χρήση του Alien Enemies Act για την απέλαση Βενεζουελάνων και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απελαύνει ανθρώπους σε φυλακές του εξωτερικού, χωρίς ουσιαστικές νομικές εγγυήσεις και σχεδόν καμία πιθανότητα να επιστρέψουν ή να έχουν δίκαιη διαδικασία.

