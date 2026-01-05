Συνελήφθη άτομο που προσπάθησε να μπει στο σπίτι του Τζέι Ντι Βανς στο Οχάιο

Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν περιστατικό στην κατοικία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, στο Οχάιο, και έχουν συλλάβει ένα άτομο, μετέδωσε τη Δευτέρα το CNN, σημειώνοντας ότι ο Βανς και η οικογένειά του δεν βρίσκονταν στο σπίτι εκείνη τη στιγμή.

Το CNN, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή από τις αμερικανικές αρχές, ανέφερε ότι εκτιμάται πως το άτομο δεν κατάφερε να εισέλθει στην κατοικία.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι φαινόταν να έχει προκληθεί ζημιά σε τουλάχιστον ένα από τα παράθυρα του σπιτιού.

Suspect Arrested After Windows Damaged at #JDVance 's Cincinnati Home



Cincinnati officers arrested a suspect early Monday after finding several front windows shattered at Vance's residence on William Howard Taft Drive.

(Video/ Picture courtesy : X) pic.twitter.com/SyZz3l7FE8 — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) January 5, 2026

BREAKING:



Attack on JD Vance’s home.



Several windows have been smashed and a man has been arrested. pic.twitter.com/pRBLZ9nzOn — Visegrád 24 (@visegrad24) January 5, 2026

