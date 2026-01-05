Λογαριασμός
Συνελήφθη άτομο που προσπάθησε να μπει στο σπίτι του Τζέι Ντι Βανς στο Οχάιο

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι φαινόταν να έχει προκληθεί ζημιά σε τουλάχιστον ένα από τα παράθυρα του σπιτιού.

Βανς

Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν περιστατικό στην κατοικία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, στο Οχάιο, και έχουν συλλάβει ένα άτομο, μετέδωσε τη Δευτέρα το CNN, σημειώνοντας ότι ο Βανς και η οικογένειά του δεν βρίσκονταν στο σπίτι εκείνη τη στιγμή.

Το CNN, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή από τις αμερικανικές αρχές, ανέφερε ότι εκτιμάται πως το άτομο δεν κατάφερε να εισέλθει στην κατοικία.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι φαινόταν να έχει προκληθεί ζημιά σε τουλάχιστον ένα από τα παράθυρα του σπιτιού.

