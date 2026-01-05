Σε διαβόητη για τα μέτρα ασφαλείας και τις απάνθρωπες συνθήκες φυλακή της Νέα Υόρκης κρατείται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, λίγες ημέρες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και για τη σύλληψή του.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, είναι φυλακισμένοι από το Σάββατο το βράδυ στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης MDC, στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, από το οποίο έχουν περάσει και ο Σον «Ντίντι» Κομπς με τη συνεργάτη του Τζέφρι Επστάιν, Γκισλέιν Μάξγουελ.

Πρόκειται για σωφρονιστικό ίδρυμα στο οποίο κρατούνται οι συλληφθέντες για βαριά εγκλήματα, που αναμένουν να δικαστούν ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στην πόλη της Νέας Υόρκης.

#EEUU | Este sería el nuevo lugar de detención de Nicolás Maduro: el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de máxima seguridad conocida por sus duras condiciones y apodada “el infierno de Brooklyn”. pic.twitter.com/FUgPeiLVax — UV TELEVISIÓN. (@UVtelevision) January 4, 2026

Εκεί βρίσκεται για παράδειγμα, εν αναμονή της δίκης του, ο Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται για τον φόνο του στελέχους της ασφαλιστικής εταιρείας UnitedHealth, στις 4 Δεκεμβρίου.

Το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης (MDC) Μπρούκλιν ιδρύθηκε το 1994 και εκεί κρατούνται περίπου 1.300 άνδρες και γυναίκες.

Ξεχωριστά από τους άλλους κρατούμενους - Στο κελί 23 ώρες το 24ωρο

Στο MDC, ο Μαδούρο πιθανότατα βρίσκεται σε ένα κελί μόνος του, κλεισμένος 23 ώρες το 24ωρο, λόγω της ιδιαίτερα ευαίσθητης, υψηλής ασφαλείας επιχείρησης.

Σύμφωνα με τον Κάμερον Λίντσεϊ, πρώην δεσμοφύλακα στο MDC Μπρούκλιν, η Υπηρεσία Φυλακών θα ελέγχει το προσωπικό που θα έρχεται σε επαφή με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, θα τρώει μέσα στο κελί τα γεύματά του και θα επιτρέπεται μία ώρα άσκησης καθημερινά σε μια μικρή περίκλειστη περιοχή.

Ενδεχομένως να του παρέχεται πρόσβαση σε ντους τρεις φορές την εβδομάδα.

Ο πρώην δεσμοφύλακας εκτίμησε ότι την ίδια αντιμετώπιση θα έχει πιθανότατα και σύζυγος του Μαδούρο, Σίλια Φλόρες

Καταγγελίες για απάνθρωπες συνθήκες κράτησης

Τόσο κρατούμενοι όσο και οι δικηγόροι τους έχουν καταγγείλει τις ανθυγιεινές και απάνθρωπες συνθήκες που επικρατούν στο σωφρονιστικό κέντρο.

Το 2019 κάποιοι κρατούμενοι στο MDC Μπρούκλιν έμειναν σε παγωμένα κελιά στη μέση του χειμώνα, αφού πυρκαγιά προκάλεσε διακοπή στην ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση.

Η Μάξγουελ, η οποία κρατούνταν στο MDC Μπρούκλιν προτού καταδικαστεί το 2021 για συνέργεια στα σεξουαλικά εγκλήματα του Επστάιν, παραπονέθηκε για ακαθαρσίες και κόπρανα τρωκτικών στο κελί της.

Οσο καιρό κρατήθηκε στο MDC Μπρούκλιν, ο Σον «Ντίντι» Κομπς κοιμόταν σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από άλλους κρατούμενους, σε ένα δωμάτιο σαν κοιτώνα, με την τουαλέτα, χωρίς πόρτα, στον ίδιο χώρα.

Το 2024 δύο άνδρες δολοφονήθηκαν από συγκρατούμενούς τους με τη χρήση αυτοσχέδιων όπλων, ωθώντας τις αρχές να προχωρήσουν σε επιχείρηση για την πάταξη της βίας και της διακίνησης παράνομων προϊόντων στη φυλακή.

Ο Μίτσελ Έπνερ, πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας που τώρα εργάζεται ως δικηγόρος, δήλωσε ότι όλοι οι κρατούμενοι στο MDC Μπρούκλιν αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να τους ασκηθεί βία από άλλους συγκρατούμενους. Ο κίνδυνος αυτός είναι μεγαλύτερος για κάποιον όπως ο Μαδούρο, που «θα μπορούσε να γίνει στόχος μιας συμμορίας ή ενός κρατουμένου που θέλει να αποκτήσει φήμη».

Το 2024 ο δικαστής του Μανχάταν Τζέσι Φέρμαν αρνήθηκε να στείλει έναν άνδρα καταδικασμένο για εγκλήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά στη φυλακή αυτή, χαρακτηρίζοντας τις συνθήκες εκεί «συνεχιζόμενη τραγωδία».

Ωστόσο σε ξεχωριστή υπόθεση τον Μάιο του 2025 ο Φέρμαν δήλωσε ότι οι συνθήκες βελτιώθηκαν «κατά πολύ» από το 2024.

Σε έκθεση της των περασμένο Σεπτέμβριο, η Υπηρεσία Φυλακών επεσήμανε ότι στο MDC Μπρούκλιν «καταγράφεται σημαντική μείωση της βίας», οι συνθήκες διαβίωσης βελτιώθηκαν χάρη στην αύξηση του προσωπικού και σε άλλες μεταρρυθμίσεις και ότι ο αριθμός των κρατουμένων μειώθηκε από 1.600 σε περίπου 1.300.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.