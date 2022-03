Το σημερινό Doodle γιορτάζει τη ζωή και το έργο της κινεζικής καταγωγής Ταϊβανέζας συγγραφέως και μεταφράστριας Chen Mao Ping, γνωστή στους αναγνώστες της ως Sanmao. Γεννημένη στο Chongqing της Κίνας το 1943, η Sanmao μετακόμισε στην Ταϊβάν με την οικογένειά της σε νεαρή ηλικία.

Η Sanmao κατάφερε να γίνει μια παραγωγική συγγραφέας και παγκόσμια ταξιδιώτης, της οποίας η συγκινητική πεζογραφία, το ανεξάρτητο πνεύμα και η δίψα για γνώση άγγιξαν εκατομμύρια κόσμου.

Η Sanmao, ως αναγνώστρια προτιμούσε κλασικά μυθιστορήματα όπως ο Δον Κιχώτης από τα σχολικά μαθηήματα. Αφού πήρε μηδέν σε ένα τεστμαθηματικών και ταπεινώθηκε από έναν δάσκαλο που σχεδίασε μηδενικά γύρω από τα μάτια της, έκανε μαθήματα στο σπίτι και ο δάσκαλός της ονόματι Έκο ενθάρρυνε την αγάπη της για την τέχνη και τη λογοτεχνία.

Η Sanmao δημοσίευσε το πρώτο της έργο στα 19 της πριν συνεχίσει την εκπαίδευσή της σπουδάζοντας φιλοσοφία στην Ταϊβάν. Σύντομα μετακόμισε στην Ισπανία όπου γνώρισε τον μελλοντικό της σύζυγο, José María Quero. Έζησαν μαζί στην έρημο Σαχάρα, κατά τη διάρκεια της οποίας έγραψε το πιο γνωστό της βιβλίο, The Stories of the Sahara (1976). Τα συγκινητικά απομνημονεύματα και το οδοιπορικό έχουν μεταφραστεί σε πολλές διαφορετικές γλώσσες.

Ο Sanmao δημοσίευσε πάνω από 20 βιβλία, συμπεριλαμβανομένης μιας κινεζικής μετάφρασης του ισπανικού κόμικ Mafalda. Αφού επέστρεψε στην γενέτειρά της Κίνα για πρώτη φορά από την παιδική της ηλικία, η Sanmao έγραψε το σενάριο για την αναγνωρισμένη ταινία του 1990 Red Dust.

Η ζωηρή πεζογραφία, το ανεξάρτητο πνεύμα της και η προθυμία της να ταξιδέψει ευρέως σε αναζήτηση γνώσης ενέπνευσαν πολλούς από τους αναγνώστες της να ακολουθήσουν τα βήματά της.

