Ένας ηλικιωμένος που διέμενε σε οίκο ευγηρίας στη Σανγκάη μεταφέρθηκε κατά λάθος στο νεκροτομείο ενώ ήταν ακόμη ζωντανός, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, καθώς το ξέσπασμα του Covid-19 της πόλης και το παρατεταμένο lockdown φτάνουν τη φροντίδα ηλικιωμένων και το σύστημα υγείας σε οριακό σημείο.

Η κυβέρνηση επιβεβαίωσε το περιστατικό και είπε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα. Το γηροκομείο, από την άλλη, ζήτησε συγγνώμη, καθώς το λάθος έχει προκαλέσει κύμα οργής στους πολίτες, σύμφωνα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά το περιστατικό 4 άτομα απολύθηκαν, συμπεριλαμβανομένου και του διευθυντή του γηροκομείου.

«Αυτό είναι δολοφονία», έγραψε ένας χρήστης του Weibo ανάμεσα σε μια σειρά από άλλες οργισμένες αναρτήσεις. «Η κρίση εμπιστοσύνης στην πόλη γίνεται πολύ άσχημη».

This is the video everyone's talking about today, showing how a Shanghai nursing home resident is taken away to the morgue in a body bag. At around 38 sec in the video, the staff member backs away and says: "He's alive. He's alive, I saw it. Don't cover him anymore." pic.twitter.com/Y3HzRRpxUl