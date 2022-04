Απίστευτες εικόνες καταγράφονται στη Σανγκάη, η οποία παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε lockdown από την 1η Απριλίου και οι θετικοί στον κορωνοϊό μεταφέρονται σε «στρατόπεδα» καραντίνας, οι τοπικές αρχές προχωρούν σε παράλογα κι επικίνδυνα για την ασφάλεια των πολιτών μέτρα, υψώνοντας φράχτες σε κτίρια κατοικιών.

Μετά τις δαγκάνες, την απομάκρυνση μικρών παιδιών από τους γονείς τους, τώρα «μπλοκάρουν» και τις εισόδους των σπιτιών.

Εικόνες με εργάτες με λευκές προστατευτικές στολές να σφραγίζουν εισόδους συγκροτημάτων με κατοικίες ή ακόμα και δρόμους να στήνουν φράχτες ύψους δύο μέτρων έγιναν viral προκαλώντας την οργή των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Residents being physically sealed inside buildings in my compound. This is outrageously irresponsible and completely unnecessary. #rapeofshanghai #上海强奸 pic.twitter.com/TmeA4hb0ru — Cameron Wilson 韦侃仑 (@CameronWEF) April 23, 2022

Μερικοί χρήστες καταγγέλλουν ότι πρόκειται για ένα επικίνδυνο μέτρο, καθώβς σε περίπτωση πυρκαγιάς οι πολίτες δε θα μπορούν να διαφύγουν.

1. Shanghai authorities have reportedly sealed up residential buildings and closed off streets with 2 metre-tall green fencing in the city.



This prompted fresh complaints online, which pointed out the potential fire hazard of having sole entrances blocked off.



📸: Social media https://t.co/shrIcN9o1C pic.twitter.com/LSdttUQewS — BFM News (@NewsBFM) April 24, 2022

Σύμφωνα με τον Guardian, οι φράχτες τοποθετήθηκαν κυρίως σε συγκροτήματα κατοικιών, στα οποία έχει καταγραφεί τουλάχιστον ένα κρούσμα κορωνοϊού.

Images of workers clad in white hazmat suits sealing entrances of housing blocks and even closing off entire streets with roughly 2m-tall green fencing went viral on social media on Saturday, prompting questions and complaints from residents.https://t.co/UGwRJnZ1hL — @alecolarizi (@AleColarizi) April 24, 2022

Ominous photos coming out of Shanghai that certainly do not appear to portend an end to Covid-19 restrictions any time soon. https://t.co/mVp4uW7HlJ — Hudson Lockett IV 康河信 (@KangHexin) April 24, 2022

Ο απολογισμός του τρέχοντος ξεσπάσματος της πανδημίας του νέου κορωνοϊού στη Σανγκάη έφθασε σήμερα τους 87 νεκρούς εξαιτίας της COVID-19 παρά το lockdown, ενώ η πόλη του Πεκίνου κλήθηκε να «δράσει χωρίς καθυστέρηση» εν μέσω της αύξησης των κρουσμάτων του SARS-CoV-2 στην κινεζική πρωτεύουσα.

Η Κίνα, αντιμέτωπη τις τελευταίες εβδομάδες με τη χειρότερη έξαρση της επιδημίας από την εκδήλωση της υγειονομικής κρίσης πριν από δύο χρόνια και πλέον, έθεσε υπό αυστηρό περιορισμό από τις αρχές Απριλίου σχεδόν το σύνολο των 25 εκατομμυρίων της οικονομικής πρωτεύουσάς της, της Σαγκάης, εστίας της μόλυνσης.

Η μητρόπολη ανακοίνωσε σήμερα ότι τις προηγούμενες 24 ώρες υπέκυψαν 39 ασθενείς εξαιτίας της COVID-19, αριθμό άνευ προηγουμένου.

Από την εκδήλωση της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, ο οποίος αρχικά ταυτοποιήθηκε στην κεντρική Κίνα στα τέλη του 2019, το Πεκίνο έχει καταφέρει –τουλάχιστον κατά τα επίσημα δεδομένα– να κρατήσει τον απολογισμό των θυμάτων κάτω από τους 5.000 νεκρούς και τον αριθμό των μολύνσεων γύρω στις 200.000 συνολικά. Οι αριθμοί αυτοί, θεαματικά κατώτεροι από αυτούς που ανακοινώνονται σε διεθνές επίπεδο, θεωρούνται γενικά πολύ υποτιμημένοι.

Όμως το ξέσπασμα που αποδίδεται στην παραλλαγή Όμικρον συνεχίζει να πλήττει τη Σανγκάη, που παραμένουν υπό αυστηρό περιορισμό επ’ αόριστον, υπό συνθήκες σε ορισμένες περιπτώσεις σπαρτιάτικες.

Το πρόβλημα επιδεινώνει το γεγονός ότι τα ποσοστά ανοσοποίησης είναι συγκριτικά χαμηλά, ειδικά μεταξύ των πιο ηλικιωμένων.

Οι 39 άνθρωποι που απεβίωσαν ήταν ηλικιωμένοι με υποκείμενα νοσήματα, ιδίως υπέρταση, διευκρίνισαν οι υγειονομικές αρχές.

Παρά το lockdown, καταγράφηκαν επίσης σχεδόν 22.000 κρούσματα του SARS-CoV-2 το προηγούμενο 24ωρο (με συμπτώματα και ασυμπτωματικά).

Συνολικά, από τις αρχές Μαρτίου, στο μεγαλύτερο κινεζικό αστικό κέντρο έχουν επιβεβαιωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο μολύνσεις.

Χίλια χιλιόμετρα μακριά, η πρωτεύουσα Πεκίνο ανακοίνωσε παράλληλα ότι επιβεβαιώθηκαν 22 κρούσματα και προειδοποίησε ότι θα προχωρήσει στην ανάληψη «επείγουσας» δράσης για να ανακόψει την εξάπλωση του ιού. «Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή, όλη η πόλη πρέπει να αναλάβει δράση χωρίς καθυστέρηση», τόνισε η Πανγκ Σινγκχούο, αξιωματούχος της υπηρεσίας υγείας της πρωτεύουσας, τονίζοντας πως πιθανόν ο SARS-CoV-2 εξαπλωνόταν με «αόρατο τρόπο» τις τελευταίες ημέρες.

