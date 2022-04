Βίντεο που ήρθαν στην δημοσιότητα τις τελευταίες ώρες δείχνουν ότι η κατάσταση στην Σανγκάη κινδυνεύει να βγει εκτός ελέγχου, καθώς ξεσπούν συγκρούσεις μεταξύ της αστυνομίας και των πολιτών, στους οποίους επιβάλλεται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των μέτρων για τον κορωνοϊό.

Η πόλη εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα του lockdown και τα αυστηρά μέτρα έχουν δημιουργήσει ένα εφιαλτικό σκηνικό.

Πολίτες μεταφέρονται στα κέντρα καραντίνας δια της βίας, χωρίζονται από τις οικογένειές τους, ενώ πολλοί παραπονούνται για ελλείψεις σε τρόφιμα.

Οι Αρχές χρησιμοποιούν ειδικά εξαρτήματα που μοιάζουν με δαγκάνες, αστυνομικοί αρπάζουν και χτυπούν πολίτες που δεν τηρούν τα μέτρα.

Επίσης, μικρά παιδιά με ειδικές στολές απομακρύνονται από τις οικογένειές τους και οδηγούνται σε μονάδες καραντίνας.

Εκατομμύρια πολίτες είναι περιορισμένοι στα σπίτια τους, καθώς η Σαγκάη είναι αντιμέτωπη με ένα νέο ξέσπασμα του ιού. Όποιος βρεθεί θετικός μπαίνει σε καραντίνα.

Αλλά με περισσότερα από 20.000 νέα κρούσματα την ημέρα, οι αρχές αγωνίζονται να βρουν χώρους.

Η πόλη τις τελευταίες εβδομάδες έχει μετατρέψει εκθεσιακούς χώρους και σχολεία σε κέντρα καραντίνας και έχει δημιουργήσει αυτοσχέδια νοσοκομεία.

Οι χαμηλοί αριθμοί σοβαρών κρουσμάτων στη Σαγκάη οδήγησαν ορισμένους να αναρωτηθούν εάν είναι απαραίτητο lockdown, λένε οι ανταποκριτές.

Τις τελευταίες εβδομάδες πολλοί κάτοικοι έχουν χρησιμοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να παραπονεθούν για τους περιορισμούς και την έλλειψη προμηθειών.

Οι άνθρωποι πρέπει να παραγγείλουν φαγητό και νερό και να περιμένουν τις κρατικές αποστολές λαχανικών, κρέατος και αυγών.

Πολλοί κάτοικοι καταγγέλλουν ότι οι προμήθειες έχουν εξανλτηθεί.

Η επέκταση του lockdown έχει κατακλύσει τις υπηρεσίες παράδοσης, τις ιστοσελίδες των καταστημάτων παντοπωλείου και ακόμη και τη διανομή κρατικών προμηθειών.

#China🇨🇳 - Intense moments at the Zhangjiang Nashi International in #Pudong New Area, #Shanghai, as local authorities order the expropriation of the residential apartment complex to be used as a quarantine facility, prompting clashes among the residentspic.twitter.com/zBb39Dlc68