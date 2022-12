Συνελήφθη στις Μπαχάμες ο Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ λίγο πριν καταθέσει στο Κογκρέσο

Ο Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ συνελήφθη στις Μπαχάμες, καθώς ο μέχρι πρότινος δισεκατομμυριούχος ερευνάται για μια σειρά από οικονομικά εγκλήματα.Η σύλληψη του Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ έρχεται μόλις 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη κατάθεσή του ενώπιον του Κογκρέσου.



Η αστυνομία στις Μπαχάμες συνέλαβε τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της FTX, ανακοίνωσε ο γενικός εισαγγελέας της χώρας, προσθέτοντας ότι οι Μπαχάμες έχουν λάβει επίσημη ειδοποίηση από τις ΗΠΑ για ποινικές διώξεις εναντίον του.

USA Damian Williams: Earlier this evening, Bahamian authorities arrested Samuel Bankman-Fried at the request of the U.S. Government, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time.