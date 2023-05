Σάλος στις ΗΠΑ: Θανατηφόρα παραμέληση κρατούμενου με σχιζοφρένεια - Βρέθηκε αποστεωμένος στο κελί του

Υποσιτισμένος, αφυδατωμένος, καταβροχθισμένος από τις ψείρες: κρατούμενος που έπασχε από σχιζοφρένεια πέθανε «εξαιτίας βαριάς αμέλειας» σε φυλακή της Ατλάντα, στον αμερικανικό Νότο, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής έκθεσης που δόθηκε χθες στην δημοσιότητα.

Ο Λάσον Τόμσον, άστεγος 35χρονος μαύρος, τέθηκε υπό κράτηση τον περασμένο Ιούνιο από τον σερίφη της κομητείας του Φούλτον επειδή έφτυσε αστυνομικό. Στις 13 Σεπτεμβρίου, βρέθηκε νεκρός, αποστεωμένος, βουτηγμένος σε ακραία βρωμιά και με το σώμα του γεμάτο έντομα σε κελί της ψυχιατρικής πτέρυγας της τοπικής φυλακής.

Η επίσημη ιατροδικαστική εξέταση έκρινε ότι τα αίτια του θανάτου του ανθρώπου που έπασχε από σχιζοφρένεια και διπολισμό είναι «αδιευκρίνιστα».

Ο Λάσον Τόμσον πέθανε από «επιπλοκές που προκλήθηκαν από βαριά αμέλεια», σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή Ρότζερ Μίτσελ.

Χάρη στα χρήματα που διέθεσε ο ποδοσφαιριστής Κόλιν Κέπερνικ, εκ των πρωταγωνιστών του κινήματος Black Lives Matter κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας, η οικογένειά του μπόρεσε να προσλάβει ανεξάρτητο ιατροδικαστή για να διενεργήσει την δική του έρευνα.

Φθάνοντας στην φυλακή, στον Λάσον Τόμσον συνταγογραφήθηκε φαρμακευτική αγωγή για την σχιζοφρένεια, αλλά φαίνεται ότι για τις τουλάχιστον 43 τελευταίες ημέρες της ζωής του δεν την είχε λάβει, γεγονός που επιτάχυνε την πορεία του προς τον θάνατο, αφού ήταν ανίκανος να τραφεί, να πιει ή να πλυθεί χωρίς θεραπεία.

Because he did not receive necessary medical care or adequate food, water and shelter, his manner of death is homicide, the report said. https://t.co/JQ7Ewzz2An

Την στιγμή του θανάτου του ζύγιζε 15 κιλά λιγότερο, ήταν αφυδατωμένος και καλυμμένος από στρώμα βρωμιάς, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή.

Το σώμα του φιλοξενούσε ανυπολόγιστο αριθμό εντόμων, που είχαν εισχωρήσει και στο στόμα και την μύτη του και έφερε πολλαπλά τσιμπήματα στα μπράτσα και τα πόδια, αναφέρεται στο πόρισμα του ιατροδικαστή που θεωρεί πιθανόν ότι οι ψείρες τού προκάλεσαν αναιμία.

Τελικά, κατέληξε από καρδιακή αρρυθμία, αλλά αυτή δεν ήταν το φυσικό αίτιο του θανάτου του. «Ο Λάσον Τόμσον παραμελήθηκε μέχρι θανάτου», καταγγέλλεται στο πόρισμα του ιατροδικαστή που κάνει λόγο για ανθρωποκτονία.

An independent autopsy into Lashawn Thompson’s death found the 35-yo died due to “severe neglect” at the Fulton County Jail. We need accountability for his DEPLORABLE death — the inaction, cruelty, and inhumanity that led to his death cannot go unaccounted for! pic.twitter.com/uCVVS1avR8