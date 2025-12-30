Σάλο προκάλεσε μια σεξιστική ανάρτηση του Ίλον Μασκ πως πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις στις «καυτές γυναίκες», που κινδυνεύουν με απέλαση, αναφερόμενος στην υπόθεση μιας 19χρονης.

Η Όντρεϊ Μόρις από το Λος Άντζελες, ζει στη Δανία με την οικογένειά της από την ηλικία των 9 ετών και κινδυνεύει με απέλαση από τη χώρα, λόγω προβλημάτων με τη βίζα της.

Ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, είδε μια ανάρτηση στο X που έχει πλέον διαγραφεί και αφορούσε τα προβλήματα με τη βίζα της 19χρονης και σχολίασε: «Οι καυτές γυναίκες με βαθμολογία 8 ή πάνω θα πρέπει να εξαιρούνται».

8 or above level hotness should get an exemption 😂 — Elon Musk (@elonmusk) December 28, 2025

Η Μόρις απάντησε στο σχόλιο του Μασκ, το οποίο έχει πλέον γίνει viral, λέγοντας στη «The Daily Beast» ότι θεωρεί όλη την κατάσταση «τρελή».

«Είναι σίγουρα τρελό αυτό. Δεν με εξέπληξε (η άποψη του Μασκ) θα μπορούσα να πω, γιατί από την αρχή, από τη στιγμή που η υπόθεσή μου έγινε δημόσια, το θέμα ήταν η εμφάνιση μου και ότι είμαι ξανθιά και λευκή».

«Αυτό που είπε δεν με σόκαρε, αλλά το γεγονός ότι το είπε αυτός... με άφησε άναυδη», σημείωσε η νεαρή.

Η κοπέλα πάντως σημείωσε πως είναι απογοητευμένη από το γεγονός πως ο Μασκ δεν αναφέρθηκε στα ακαδημαϊκά της επιτεύγματα ή το γεγονός ότι μεγάλωσε στην επαρχία από μικρή.

«Αλλά αν αυτό (το σχόλιο) προκαλέσει προσοχή, τότε δεν με πειράζει να νιώθω λίγο ντροπιασμένη. Δεν πειράζει», σημειώνει.

Οι επικριτές του δισεκατομμυριούχου πάντως στο διαδίκτυο ήταν λιγότερο επιεικείς, κατακρίνοντας τον 54χρονο για την «επιθετική συμπεριφορά» του απέναντι σε μια έφηβη.

Κάποια από τα σχόλια που δέχτηκε, σύμφωνα με την Daily Mail, είναι: «Ηρέμησε, γέρο». «Είσαι ανατριχιαστικός, παρ' ότι έχει δισεκατομμύρια», πρόσθεσε ένας άλλος, ενώ ένας τρίτς σημείωσε πως «ήσουν 36 χρονών όταν γεννήθηκε».





Πηγή: skai.gr

