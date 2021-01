Κινέζοι γιατροί, οι οποίοι βιντεοσκοπήθηκαν κρυφά, παραδέχτηκαν ότι γνώριζαν πόσο επικίνδυνος ήταν το κορωνοϊός, από την αρχή που εξαπλώθηκε στη Γουχάν, αλλά όπως ισχυρίζονται τους είχαν πει να πουν ψέματα γι’ αυτό.

Οι επαγγελματίες του ιατρικού τομέα στη Γουχάν λένε ότι ήξεραν για τους θανάτους από τον ιό ήδη από τον Δεκέμβριο του 2019, αλλά περίπου στα μέσα Ιανουαρίου αποφάσισε η Κίνα να ενημερώσει για πρώτη φορά τον ΠΟΥ για τους θανάτους.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, συνειδητοποίησαν επίσης ότι ο ιός μεταδιδόταν από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά τα νοσοκομεία είχαν διαταγή «να μην πουν την αλήθεια» και οι εκκλήσεις τους για αναστολή των εορτασμών του νέου σεληνιακού έτους απορρίφθηκαν, επειδή οι αρχές ήθελαν να «παρουσιάσουν μια αρμονική και ευημερούσα κοινωνία».

Η νέα μαρτυρία, που θα μεταδοθεί απόψε σε ντοκιμαντέρ με τίτλο Outbreak: The Virus That Shook The World, «ξεμπροστιάζει» την Κίνα που αρνούταν ότι κάλυψε το γεγονός την πανδημίας τις πρώτες μέρες.

Έρχεται, επίσης, σε μια χρονική στιγμή που η Κίνα δέχεται αυξανόμενη πίεση, αφού μια ομάδα ερευνητών που υποστηρίζεται από τον ΠΟΥ δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Πεκίνο άργησε πολύ να ανταποκριθεί στο ξέσπασμα του ιού. Παράλληλα οι ΗΠΑ δημοσίευσαν νέους ισχυρισμούς που υποδηλώνουν ότι ο ιός θα μπορούσε να έχει διαρρεύσει από ένα εργαστήριο στη Γουχάν.

Το βίντεο αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο ότι η Κίνα είχε πει ψέματα στον κόσμο σχετικά με τα πρώτα στάδια της επιδημίας του κορωνοϊού, επιτρέποντάς του να διογκωθεί σε μια παγκόσμια πανδημία.

Η Κίνα ενημέρωσε για πρώτη φορά τον ΠΟΥ για 27 περιπτώσεις της τότε άγνωστης νόσου στις 31 Δεκεμβρίου 2019, ενώ δεν αναφέρθηκαν θάνατοι έως τα μέσα Ιανουαρίου. Αλλά οι Κινέζοι γιατροί που βιντεοσκοπήθηκαν κρυφά από έναν δημοσιογράφο λένε ότι ήξεραν τότε ότι ο ιός ήταν θανατηφόρος.

Ένας γιατρός είπε: «Στην πραγματικότητα, στα τέλη Δεκεμβρίου ή στις αρχές Ιανουαρίου, ο συγγενής κάποιου που γνωρίζω πέθανε από αυτόν τον ιό. Πολλοί από αυτούς που ζούσαν μαζί του μολύνθηκαν επίσης, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων που γνωρίζω.»

Μέχρι τις 12 Ιανουαρίου, ο ΠΟΥ έλεγε ότι «δεν υπήρχαν σαφείς ενδείξεις μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο» και είπε ότι «διαβεβαιώθηκε για την ποιότητα» της ανταπόκρισης της Κίνας. Αλλά ένας Κινέζος γιατρός είπε: «Όλοι αισθανθήκαμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία για τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο».

Στους γιατρούς, που παρευρέθηκαν σε meeting του νοσοκομείου για τον ιό, «τους είπαν να μην μιλήσουν» σχετικά με την πραγματική φύση της μετάδοσης.

«Γνωρίζαμε ότι αυτός ο ιός μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αλλά όταν παρευρεθήκαμε στο meeting του νοσοκομείου, μας είπαν να μην μιλήσουμε », είπε ένας γιατρός. «Οι επαρχιακοί ηγέτες είπαν στα νοσοκομεία να μην πουν την αλήθεια».

Στις 21 Ιανουαρίου, όταν ο ΠΟΥ εξέδωσε την πρώτη του έκθεση για την κατάσταση, ο ιός είχε μολύνει τουλάχιστον 278 άτομα στην Κίνα και εξαπλώθηκε σε τρεις άλλες χώρες.

Η μαρτυρία των ιατρών της Γουχάν υποστηρίζεται από κορυφαίους ιολόγους, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού για τις μολυσματικές ασθένειες, Δρ Yi-Chun Lo, αναπληρωτή γενικό διευθυντή των Κέντρων Ελέγχου Νόσων στην Ταϊβάν.

Ο ίδιος είπε: «Η πολύ πρώιμη διαχείριση της επιδημίας ήταν απλώς ένα χάος, μια αποτυχία. Νομίζω ότι η πανδημία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί στην αρχή εάν η Κίνα ήταν διαφανής σχετικά με το ξέσπασμα και έδινε γρήγορα τις απαραίτητες πληροφορίες στον κόσμο.»

Στο ντοκιμαντέρ λέει επίσης ο Δρ Yin-Ching Chuang, από το Δίκτυο Πρόληψης και Θεραπείας Λοιμωδών Νοσημάτων στην Ταϊβάν, ότι αυτός και η ομάδα του είχαν προσπαθήσει απεγνωσμένα να μάθουν αν ο ιός μεταδιδόταν από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Αφού έλαβαν άδεια για να ταξιδέψουν στην ηπειρωτική Κίνα, λένε ότι δυσκολεύτηκαν να πάρουν σαφείς απαντήσεις μέχρι που η αλήθεια τελικά εμφανίστηκε σε ένα meeting.

«Κάναμε πολλές ερωτήσεις, πολύ απρόθυμα τελικά βγήκαν και είπαν ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η περιορισμένη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο», είπε.

Ο Δρ Chuang προσέθεσε, επίσης: «Ποια ήταν η κλίμακα της μόλυνσης; Πόσο μεγάλη ήταν αυτή η επιδημία; Πόσοι ασθενείς επηρεάστηκαν; Δεν ξέραμε. Μόνο εκείνοι το ήξεραν.»

Τη Δευτέρα, μια νέα έκθεση από την ομάδα εμπειρογνωμόνων που υποστηρίζεται από τον ΠΟΥ ανέφερε ότι ήταν «σαφές» ότι «τα μέτρα δημόσιας υγείας θα μπορούσαν να είχαν εφαρμοστεί πιο αυστηρά από τις τοπικές και εθνικές υγειονομικές αρχές στην Κίνα» τον περασμένο Ιανουάριο.

