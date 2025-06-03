Αεροπορική επιδρομή στην πόλη Νταράα της Συρίας εξαπέλυσε το Ισραήλ, σύμφωνα με συριακά μέσα ενημέρωσης.

Israeli artillery strikes the Daraa region in Syria pic.twitter.com/Ixn8aMIc5D June 3, 2025

Νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι δυο ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τη νότια Συρία προς τα Υψίπεδα του Γκολάν.

Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), και οι δύο ρουκέτες έπληξαν ανοιχτές περιοχές, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί.

Σειρήνες προειδοποίησης ήχησαν στις κοινότητες Χισπίν και Ραμάτ Μαγκσιμίμ.

Πρόκειται για την πρώτη επίθεση με ρουκέτες από συριακό έδαφος εναντίον του Ισραήλ από τις 5 Μαΐου 2024 και την πρώτη μετά την πτώση του καθεστώτος Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβριο.

Παράλληλα, ισραηλινά μέσα ανέφεραν ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) απάντησαν με πυρά πυροβολικού προς την πηγή εκτόξευσης ρουκετών από τη νότια Συρία το βράδυ της Τρίτης.

Σειρά αεροπορικών επιδρομών του Ισραήλ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν σειρά αεροπορικών επιδρομών εναντίον της νότιας Συρίας, γνωστοποίησε μη κυβερνητική οργάνωση.

Πηγές του Ρόιτερς στις δυνάμεις ασφαλείας των de facto αρχών της Συρίας επιβεβαίωσαν πως επλήγησαν διάφοροι τομείς στο νότιο τμήμα της χώρας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε όπλα που ανήκουν στο συριακό καθεστώς έπειτα από πυρά πυροβολικού προς την ισραηλινή επικράτεια χθες.

O Άχμεντ αλ Σάρα «υπεύθυνος για κάθε απειλή»

Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς έσπευσε να τονίσει πως θεωρεί τον σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα «άμεσα υπεύθυνο για κάθε απειλή και επίθεση» (από τη Συρία) εναντίον του Ισραήλ, προαναγγέλλοντας αντίποινα. «Δεν θα επιτρέψουμε την επιστροφή στην πραγματικότητα της 7ης Οκτωβρίου 2023» τόνισε, αναφερόμενος στην άνευ προηγουμένου επίθεση της παλαιστινιακής Χαμάς εναντίον του Ισραήλ.

